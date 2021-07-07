從大牌檔到老香港風華，從建築丰采到街邊樣貌

一筆一畫繪出香港人的集體回憶

見證新舊光景，最暖的溫情細訴 ～

「蛇竇」是什麼？「蛇王」又在哪出沒？人情味大牌檔在哪？

在香港「搭枱文化」很常見，那「藤條炆豬肉」滋味又如何？

茶餐廳、路邊攤檔，港劇和電影裡公屋「師奶」的真實生活是……

原來，賽馬在早期是只有洋人才能參與的活動，華人不能玩！

過去英女王、菲立普親王曾經造訪過的地方有哪些？你知道嗎？

或許，世人已來不及參與香港的那段閃耀，但仍可透過文化和古蹟，去認識與了解她。

沒有過去的建設和付出，何來今天的進步繁榮！

很現實的，正因為社會動盪才使人們開始關注過去，

並重新審視所有歷史，讓人們肯定香港百年的存在。

過去── 那些充滿香港集體印象的百年印記，因時代而逐漸淡忘。

現在── 透過手繪記錄，本書帶你回味經典時刻，重拾久違風範。

【內容簡介】

本書講述自19世紀開埠以來，香港從漁港到國際金融中心，

歷經百年，這段 made in HK 驚豔、璀璨且迷人的發展史。

從香港人的日常飲食文化、街邊建築風格等人文、生活角度，

看前人們如何辛勤開拓，成就了小島東方之珠的繁盛奇蹟，

與後人協力傳承、守護，那將面臨波瀾風霜的美好老味道。

一個香港人的真情細訴 一份難以割捨的舊情懷

西元1841年1月26日，是「香港」開埠的日子。

這才發現，原來香港人已默默地關注起自身的歷史了。

某天，百年古蹟因一場清拆工程而被意外發掘並破壞，普通的香港小市民為了保護古蹟，

竟奮不顧身的擋在推土機前，不理會推土機正在運作的危險，也堅持爬上控制台強行阻止。

這為的是什麼？正是用盡自己的方法，保護香港人所重視的百年歷史。

從英國殖民歷史到回歸中國，香港的建築、生活甚至是文化，都值得世人認識和記憶。

承傳歷代的「獅子山精神」，讓香港人的故事永遠流傳

【精彩書摘】

香港的飲食文化，基本上就是在原來中餐的基礎上，融合了英國引進的西餐文化，越地道正港口味，就越能見證香港的歷史發展，最後這些中西交融的飲食習慣便孕育出聞名中外的茶餐廳文化。西餐的多士、意大利麵、西冷紅茶、咖啡等，混入中式元素變身成叉燒餐包、鴛鴦、乾炒叉燒意大利麵等。茶餐廳文化除了印證了美食的傳承，更體現了真正香港人的性格，那追求「快、靚、正」的美德，那不花巧、不講究的心思，那一手煮出全世界的萬能，除了茶餐廳，還有誰能取代之？

偷懶當然要去「蛇竇」

在上班時間裡，若想找個僻靜的地方偷懶，喝杯冰茶、吃個蛋撻再回公司繼續工作，這個「偷懶」不工作的行為，香港人又會稱之為「蛇王」（又稱「吞泡）。「蛇王」（動詞）的意思是，人像蛇一樣靜止休息，加上蛇有冬眠的習慣，入冬時就會在蛇窩內長時間不活動；偷懶的人會離開工作崗位，去找一個僻靜的地方休息、不活動，故此偷懶者的行為看來就跟蛇一樣，而經常去偷懶的「重犯」同樣會被稱為「蛇王」（名詞），至於「蛇竇」就是蛇王偷懶歇息的地方。

從以前到現在，蛇王一般都會去公司附近的冰室、茶餐廳「打躉」。「打躉」又是什麼意思呢？就是長時間在某地方停留。所以，香港人如果在上班中途說要「一陣一齊蛇王去蛇竇打躉」，意思就是「過一會大家一起偷懶去茶餐廳休息吧！」當然，要成為大眾心目中最愛的「蛇竇」，除了位置僻靜之外，又要近公司，最最最為重要是食物的味道和價錢。由於「蛇王」終究是個上班族、打工仔，偷懶之舉又經常為之，所以消費太高和味道差，就不能有效達到「蛇王」的最高境界。

傳說中的炒蛋和澳牛哥哥－－澳洲牛奶公司

• 開業年份：1970 年

• 地址：九龍佐敦白加士街47號地下

香港人簡稱它為「澳牛」，是一個非常著名的「蛇竇」，除了香港人喜歡，更是遊客們的至愛。它們的招牌菜必定是忌廉炒蛋（鮮奶油炒蛋），基本上菜單內每種食物都離不開炒蛋，單純炒蛋就做到如此細滑軟嫩，絕對是簡單見真功夫。澳牛擁有令人一吃愛上的魔力，更是聞名中外，所有慕名而來者即使要大排長龍，都願意試一口。

真正澳牛的招牌「澳牛哥哥」

澳牛內還有兩項著名重點不可不知。第一是「光速餐」；由入座到離座只需僅僅花費10多分鐘，他們有「系統」的點餐和上餐技術，加上簡單而「專一」的菜單選擇，絕對是完美演繹香港人追求「快、靚、正」的宗旨。

第二是「有個性」的澳牛哥哥（店員），每個都看似凶神惡煞般，你吃慢一點就會來催促你。其實在澳牛點餐必定要緊記「澳牛落單口訣」，就是「茶餐炒蛋通粉多士凍奶茶」，只要動作足夠快，那麼澳牛哥哥就不會以「港式四字真言」來招呼你。不過，其實了解的人都知道，正因他們的客人實在太多，店外經常大排長龍，如果每個客人都待超久，那麼外面等待的人就會鼓噪起來。設身處地換個角度看，有誰喜歡在街上排隊等這麼久呢？不如快快吃完，讓出位置更好。

就在近年「澳牛」有了轉變，因為世紀之疫的關係，遊客量大減，「澳牛」終於可以專心做本地人的生意。可能是沒有了以前的忙碌，澳牛哥哥們都開始變得親切、友善起來。但諷刺的是，他們的友善卻反令客人不太習慣，甚至更有網民笑稱「香港人習慣了去澳牛被人喝斥，突然其來的友善令客人受竉若驚，心裡有說不出的不慣，可能是香港人實在太欠罵了。」但至少，終究友善起來的澳牛哥哥更令客人喜歡就是了。不過，不得不提的其實是，澳牛哥哥們一直都有非常「暖男」的一面，因為他們對孕婦、年長者和行動不便的客人，都會特別貼心照顧，因為他們通常都不用排隊，而且還會刻意安排他們坐在舒適安全的位置上用餐，孕婦點凍飲都會自動「走冰」或換成熱飲等，只是一般客人沒有得到相同待遇而已。在澳牛店內雖然不能待太久，但對於只有數十分鐘的「蛇王」來說，「澳牛」絕對是「蛇竇」的首選。

「茶餐」3種吃法

「茶餐」3種吃法。(圖／《香港百年》創意市集)

每到３點３下午茶時間，「蛇王」必吃的飽肚之選就是「茶餐」，有多士、炒蛋＋火腿／火腿奄列、叉燒湯意、咖啡或奶茶。

一個「茶餐」３種吃法，那麼你會是哪一種？

(本文摘自《香港百年》/創意市集)

【作者簡介】

雪姬 (Suki Yeung)

香港土生土長的「煩」忙女生，既是全職平面設計師，亦是旅遊作家；2017年起獲委任為韓國旅遊宣傳大使之一至今，著有兩本旅遊書。

身為８０後的雪姬，經歷過香港最豐盛文明的時代，也經歷了香港近年最讓世人刻骨銘心的社會動盪和世紀之疫。作為以「善忘又冷漠」而聞名的香港人，從來沒有想過自己有一天會這麼在意香港這個家；過去一直想要離開香港的心，來到今天，這顆「愛港」的心終於被喚醒，於是想就此重新認識自己的家園，更要為這個曾經是世界最美的城市「香港」，作出一點點貢獻。