2020東京奧運7/23(五)即將開幕，由台灣運彩舉辦的「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動已經進入第2個月，為了感謝防疫期間持續支持運彩的朋友們，並鼓勵大家用行動支持克服疫情干擾前往東京參加奧運的台灣英雄，抽獎活動獎項再加碼，台灣運彩額外再增加「防疫現金獎」200萬元，將額外抽出200位幸運的朋友，每名1萬元。8/8(日)奧運結束前，不限金額、不限球種，只要購買台灣運彩並上網完成登錄就能參加抽獎，趕快買張運彩幫助國家體育，還有機會抱回百萬元獎金。

運彩再增「防疫現金獎」加碼200萬等你來抽

奧運是所有運動員嚮往的最高殿堂，為了支持參加2020年東京奧運的台灣英雄們，希望他們能在場上有最精彩的表現，台灣運彩全力開盤相挺，預計將16種以上的運動種類納為投注標的，包含中華隊奪牌熱門的項目，例如舉重、射箭、跆拳道等，及普受大家喜愛的棒球、籃球、足球、排球等團體項目。

台灣運彩東京奧運預計開盤項目。(台灣運彩提供)

為號召大家一起為中華隊加油，台灣運彩6/8(二)到8/8(日)辦理的「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，抽獎的獎項從3個增加到4個，包括原本的1.「集氣獎」20名：每名 1 枚奧運紀念金幣(市值約5萬元)。2.「衝刺獎」10名：每名現金 10 萬元。3.「加碼獎」N名：只要中華隊每獲一面金牌、銀牌、銅牌，就分別加碼抽出1名現金100萬元、30萬元、20萬元。

抽獎的品項有4種。(台灣運彩提供)

另外為鼓勵大家防疫優先，在家關注中華隊在東京奧運的表現、也給為國出征的台灣英雄們最大的支持與鼓勵，額外再增加「防疫現金獎」200萬元，每名1萬元，共200名，希望大家都能「買運彩 拚防疫 抱現金」，詳細活動辦法請到台灣運彩官網查詢。