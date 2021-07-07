【回憶殺】2011年有部轟動台港的情慾片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》上映，因尺度無極限又打著「全球第一部IMAX 3D三級片」，單日票房打破《阿凡達》和《鐵達尼號》的紀錄，成為香港史上第二部賣座情色片。當時眾多男影迷都很羨慕男主角（葉山豪 飾）艷福不淺，10年過去了，葉山豪的近況卻沒想像中風光。

葉山豪是日本人，年輕時在當地做過服務生，1999年飛來台灣當模特兒，透過女模介紹到香港拍電影，演過不少成龍的作品，像是《新警察故事》、《寶貝計劃》和《新宿事件》等，但都一直火紅不起來，直到2010年拍攝成人電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》才被觀眾注意。

葉山豪在劇中飾演追求肉慾的明代才子未央生，一開頭就跟全裸演出的女主角鐵玉香（藍心妍 飾）有親密互動，後來又跟香港波神雷凱欣、AV女優周防雪子、原紗央莉（現改名：松野井雅）激情大戰，其中一幕更狂野，他一口氣肉搏15名一絲不掛的裸女，畫面極為鹹濕，根據當時的港媒報導，葉山豪表示每場戲都會在重要部位戴護具，大讚周防雪子、原紗央莉很專業，即便拍親密戲都不會害羞，自己反而被安慰要放輕鬆。

《3D肉蒲團之極樂寶鑑》演員藍燕(左起)、周防雪子、葉山豪、雷凱欣、石詠莉2011年來台辦電影首映會。（圖／中時資料照）

電影上映後葉山豪一舉成名，接連拍了幾部作品，但都沒能超越《3D肉蒲團之極樂寶鑑》的聲量，逐漸消失在華語演藝圈，2018年索性回到日本拍電視劇《基督山伯爵華麗的復仇》，2年後又在香港電影《肥龍過江》演出配角。受到疫情影響，葉山豪目前在日本當演員和監製，不過發展普通，IG粉絲數只有600多人，今年4月他還特地回顧《3D肉蒲團之極樂寶鑑》當年的報導，驚訝的表示：「OMG 10年前我好年輕，現在比10 年前胖了10公斤，我胖了…」並接受港媒《星島日報》訪問時坦言拍《3D肉蒲團之極樂寶鑑》已經結婚有小孩，不後悔拍三級片，對他來說是代表作，讓很多粉絲認識自己，但未來不會考慮再拍三級片。