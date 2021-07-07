許多人在壓力大的時候，都會吃巧克力來舒壓，現在英國伯明翰大學有個新的研究表示，巧克力不但可以舒緩壓力，對於心臟健康也有好處喔！

該研究的主要作者 Catarina Rendeiro 博士表示，研究人員發現，在備感壓力時，大量的「黃烷醇」可能有助於保護心血管系統。

黃烷醇是種天然植物化學成分，可以在各種蔬菜和水果中找到，常見在可可豆、葡萄、茶葉當中。許多研究認為黃烷醇能改善健康，包括心血管疾病和認知功能。

根據這個研究，可可豆含有特別大量的黃烷醇，在精神壓力大時可提供保護作用。研究中讓參與者在執行可能引起精神壓力的任務前90分鐘，讓他們喝下含有高濃度黃烷醇的可可飲料。

研究人員發現，參與者在喝了可可飲料之後，心血管的功能變得更好。當然，關鍵是黃烷醇濃度很高，意味著吃普通的牛奶巧克力棒，可能沒有作用。

儘管如此，研究人員指出，黃烷醇存在於各種食物當中，可以透過飲食，盡量達到每天理想的攝取量。

Catarina Rendeiro 博士解釋，我們的發現對日常飲食具有重要的意義，因為可以透過食用各種富含黃烷醇的食物來達到每日建議攝取量，尤其是蘋果、黑葡萄、黑莓、櫻桃、覆盆子、梨子、豆類、綠茶和未加工的可可等食物。這對於受到精神壓力的人而言具有重要意義。