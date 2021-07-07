政委唐鳳操刀的「新冠疫苗預約平台」6日啟用，由於開放50歲以上的人「意願登記」，讓青壯族群相當開心，紛紛搶著上平台登記，截至下午兩點為止，已經有超80萬人上網登記。指揮中心指出，登記之後，有疫苗可打時，會收到簡訊，讓民眾到醫院預約打疫苗。但「登記」一定能打疫苗嗎？符合資格但不登記，就不具到醫院預約施打疫苗的資格嗎？陳時中指出，「希望」大家都利用平台登記。

●50-64歲 年齡符合即可 第9類須與健保資料比對

陳時中指出，第10類50-64歲民眾，資格問題比較不會有爭議，年齡符合就是符合的10類資格；這一個年齡層的民眾，陳時中指出，希望大家都能夠盡量使用平台登記，以利後續通知和預約流程；比較會有爭議的，是第9類民眾，這一類別就不是民眾有登記就符合資格，指揮中心會和健保局資料對接，由健保局撈出附合重病、罕病和慢性病的民眾名單，和登記平台的證記比對，才會發簡訊通知預約。

指揮中心副指揮官陳宗彥補充，未來每星期將規劃同一廠牌的疫苗注射，例如這一週打AZ疫苗，那下一週就會打莫德納疫苗。若未來台灣有其他廠牌的疫苗通過食藥署的EUA緊急授權，也是比照這方式進行。

雖然台灣本島尚未有足量疫苗可施打到第9、10類，登記後還沒有辦法預約接種，不過唐鳳說，金門、馬祖、澎湖3離島縣市已經有啟動條件，因此先行試辦讓符合條件的3離島民眾登記後收單，並進一步預約施打的地點和時段。

● 試辦對象：戶籍或居住地在金馬澎，且為第9、10類對象。

● 登記期間：7月6日10：00～7月7日17：00。

● 開放預約：7月8日10：00～7月9日17：00。

雖然台灣本島尚未有足量疫苗可施打到第9、10類，登記後還沒有辦法預約接種，不過唐鳳說，金門、馬祖、澎湖3離島縣市已經有啟動條件，因此先行試辦讓符合條件的3離島民眾登記後收單，並進一步預約施打的地點和時段。

試辦對象：戶籍或居住地在金馬澎，且為第9、10類對象。

登記期間：7月6日10：00～7月7日17：00。

開放預約：7月8日10：00～7月9日17：00。

那為什麼台灣本島民眾需要先行登記呢？唐鳳解釋，這樣一來，未來疫苗到貨之後，各縣市政府才知道需要多少疫苗的量提供施打，也才能算出要發出多少簡訊給有意願登記的民眾。

唐鳳表示，此系統僅排除打完2劑新冠疫苗的民眾，如果前面第1類～第8類尚未完成2劑接種者，一樣可以上來登記，表達想打哪一類疫苗的意願，「只是指揮中心尚未開放混打，目前也只能選擇跟第1劑同廠牌的疫苗。」

唐鳳說，假如登記打疫苗意願的人很少，甚至指揮中心開放混打疫苗後，也許某一廠牌的疫苗選擇人數會變少，「那麼開放施打疫苗的年齡層就會往下開放，甚至進入不分類，全民皆可打。」疫苗登記及預約施打流程詳細說明如下。

施打疫苗與預約登記4步驟。(圖片來源/指揮中心提供)

★步驟1：意願登記

COVID-19 公費疫苗預約平台第一期開放登記的對象有：

● 第9類對象：18歲（含）～64歲（未滿65歲），且患有高風險疾病、罕見疾病、或重大傷病者。

● 第10類對象：50歲（含）～64歲（未滿65歲）成人。

針對第9類，指揮中心發言人莊人祥解釋，高風險病人包含三高、肥胖症等疾病，病人過去一年的健保主診斷要有「高風險慢性病人疾病」這項健保代碼。罕病及重大傷病者，必須分別持有罕病重大傷病有效卡及重大傷病有效卡。

符合上述條件後，民眾可以上「COVID-19 公費疫苗預約平台」網站登記，或可從「健保快易通」App進入登記。民眾必須輸入以下5項資料。

1.身分證／居留證號碼

2.健保卡號

3.手機號碼

4.希望接種的行政區

5.希望接種的疫苗種類

唐鳳說，考量意願登記的人不一定能使用手機，只要能通知到意願登記者的手機號碼都可以填入。另希望接種的行政區，也不區分在籍或不在籍。疫苗種類會先預設登記者皆可接受，若不接受，可取消勾選。「假如打疫苗有其他的決定，你隨時可以進來頁面重新編輯或取消。」

可從「健保快易通」App進入登記疫苗施打意願與預約接種。 (圖片來源 / 截自「健保快易通」App)

★步驟2：簡訊通知

COVID-19 公費疫苗預約平台會於每個星期三的17點收單。收單後，平台還是會繼續開放登記。

唐鳳說，收單是為評估下一周可使用的疫苗數量，當登記者所希望接種的疫苗數量足夠，實際可用的疫苗數量地方政府也算出來了、規劃好了，那麼隔天星期四就會發出可以預約疫苗接種的簡訊，有資格者即會接到簡訊通知。

但是，依照台灣現有的疫苗量或即將到貨的疫苗量，恐怕都少於意願登記者。供不應求該怎麼辦？簡訊如何發送？

唐鳳解釋，系統會依照登記者的資格類別和年齡做優先順序的排序。舉例：若依年齡層來說，64歲的登記者想打的疫苗都打得到了，才會往63歲開放接種，「這就像是一個量杯，當64歲的刻度倒滿水了，就往下一個刻度前進。」若第10類的民眾有跟第9類的資格重疊到，那他也將以第9類身分優先施打。

這也是為什麼需要民眾先行上網登記意願，這樣才算得出每一個年齡層的施打量，再分配給醫療院所或大型接種站。

唐鳳說，這等於全民都登記得到疫苗，但因有一定的「等候」規矩，預約疫苗時不會有不同年齡層的先來後到問題，也能避免跨縣市區域移動的情況。

★步驟3：預約接種

那該怎麼預約接種呢？民眾可透過以下2種方式進行。

1.線上預約：民眾可再上「COVID-19 公費疫苗預約平台」網站預約，或也可透過「健保快易通」App進行預約，並選擇希望施打的地點或時段。

2.實體預約：民眾可持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，並選擇希望施打的地點或時段。

唐鳳說，簡訊星期四發送後，就可以去預約接下來的7天來打疫苗，包括當周的星期四、星期五、星期六，以及下一周的星期日、星期一、星期二、星期三。時段可選擇自己方便的時間。

在接種地點的選擇上，系統則會秀出你離接種站的距離，愈近的接種站，會預先顯示出來。如果想要更改時間和地點，在預約期間內可進系統中重新編輯修改。

★步驟4：接種疫苗

● 預約當日錯過預約時段：預約接種當日現場時段都可以施打。

● 預約當日錯過預約時段：須等下一輪開放預約時間，重新預約。

唐鳳呼籲，民眾預約什麼時段打疫苗，就應該什麼時候到。如果稍微遲到一點雖然還可以打，但很可能因沒有有效分流，出現群聚狀況。

若完全錯過預約時段，雖然還是可以等下一輪的預約時間，但等下一次的施打機會，恐損失2周以上的時間。「請大家還是要慎重一些，」唐鳳說道。

如果疫苗開瓶後，仍有剩餘，是否可以提供殘劑給有登記好的人？唐鳳說：「我們會提供登記名冊，但如何運用，由縣市政府自己決定。