前年代新聞主播蔡逸帆與中油副總的兒子Jeff結婚，倆人育有一個寶貝女兒，近年蔡逸帆活躍在演藝圈發展常上談話性節目，之前她曾經在綜藝節目裡分享，去美國時候，老公竟提出離譜的要求，讓蔡逸帆相當不滿。

蔡逸帆曾節目分享，老公相當重視兄弟之間的感情。她表示：「有一次我們夫妻倆人去了美國，想不到老公卻要求我，幫朋友的老婆買幾套性感內衣，老公覺得我的身材和兄弟老婆的身材差不多，不然妳幫她試穿一下。」回台灣的時候，行李有一半都是幫別人買的性感內衣，自己連一件都沒有買。

蔡逸帆和老公去到美國，卻被要求幫忙買別人的內衣。（圖/蔡逸帆IG)

那時候蔡逸帆並和老公大吵，並將車子停靠在路邊，更是生氣地表示：「你兄弟根本是把你當做是提款機！」後來又有一次是在半夜的時候，剛哄完小朋友入睡，老公就突然接到電話，立刻二話不說，答應對方立刻要趕過去現場，後來並詢問老公：「你朋友怎麼了？」老公並回應：「沒有，我兄弟現在正要修車沒有錢，我要趕過去幫他付錢。」

蔡逸帆更是直言表示：「自己一件都沒有買到。」（圖/YT)

此事件蔡逸帆相當疑惑，老公的兄弟也有老婆，為什麼半夜要打給我老公？蔡逸帆表示：「另外一次，老公安排了他的朋友與我們一起出去玩，想不到最後收到信用卡帳單的時後，不是我們兩個人所花的費用2.5萬而是5萬元，當下還以為是業者將住宿費、餐費算錯了！」

蔡逸帆表示，老公非常重視兄弟之間的感情。（圖/YT)

後來並詢問了老公，他則是非常淡定地回應：「沒有！那一天就只是朋友錢帶不夠，我幫他付了全部。」這也讓蔡逸帆在《媽媽好神》綜藝節目中表示：「為什麼男生要這麼重朋友？」主持人鍾欣凌聽完後回應：「這就是朋友之間的情與義！」