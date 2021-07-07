繼本土法人調高長榮目標價到339元後，陽明目標價同樣躋進3字頭，上看至357元新天價，激勵6日陽明出關如猛虎出柙，股價衝上漲停216.5元改寫新高，萬海和長榮漲跌互見，分別收在296元和224元。有30操盤經驗的分析師指出，萬海全年EPS可望至33元，最近股價高點353元、本益比逾10倍，不能說萬海價位太高，但長榮、陽明肯定比較便宜；並提醒投資人要習慣航運的大漲後短線急跌，若未來航運景氣出現真正拐點，「急漲緩跌」就不能再介入了，但目前還沒有這種警訊。

受惠於德魯里WCI貨櫃運價指數7月1日報價，續創歷史新高，法人分析指出，由於遠洋運價反應到營收，會有1個月以上的落差，加上受到塞港影響，船期拉更長，推估目前運價大漲，將推升遠洋航商8月及9月營收，第三季旺季獲利展望佳。推估陽明今年每股盈餘(EPS)達35.71元，給予10倍P/E，並調高目標價至357元。

受到法人上修目標價激勵，陽明周二出關首日成航運族群吸睛焦點，衝上漲停價216.5元改寫新高；長榮也大漲逾3%、收在224元；萬海則漲多拉回下跌6元，收在296元，失守300元整數關卡。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，貨櫃三雄價位最高的萬海5月EPS 2.45 元，較4月的2.75 元衰退，引發近日殺盤。而萬海5月營收創高，獲利卻減少，主因在於美國新開航線初期營運成本上升，但第二季搶入高運價的美東航線，加上第三季運價持續上漲，萬海估第二季 EPS 8 元以上、上半年 15 元，估第三季9～10 元，全年EPS可望上修至33元，最近股價高點353元、本益比逾10倍，不能說萬海價位太高，但長榮、陽明肯定比較便宜。

他認為，長榮5月EPS 2.91元，高出萬海0.46元，但價位低於萬海100元，估長榮第二季EPS 9元以上、上半年16元，半年報也會優於萬海，遭處置出關，上周五股價下跌，周一收中紅，應不會被二度處置。搭配陽明解除處置，長榮、陽明將迎來 6月營收再寫歷史新高的行情。

蔡明彰提醒，投資人要習慣航運的大漲後短線急跌，反而大漲緩跌才是航運做頭的訊號，一旦未來航運景氣出現真正拐點，急漲緩跌就不能再介入了，但至今還沒有這種警訊。出現景氣拐點時，才是出清傳產股的時機，至於心理拐點只是大家覺得傳產股漲太多，但千萬別被心理拐點影響拋售傳產股，否則將錯失今年賺錢大好機會。