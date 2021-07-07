對於無黨籍立委林昶佐近日在萬華被自己的大樁腳、環南市場自治會長嗆聲一事，前民進黨立委郭正亮分享他以前在中正萬華區選立委的經驗，並直言「王世堅是我看得起的政治人物」！

為何林昶佐這次會激起民怨？郭正亮分析，因為林昶佐脫離基層，站在中央那一邊，但自治會長林勝東就是要照顧環南市場，希望解決問題，包括PCR和疫苗。而林昶佐目標就是要打柯文哲，郭正亮認為這樣做不夠聰明，應該要站在林勝東和選民那一邊，如此才可以同時檢討中央和北市府。有經驗的民代都會站在選民那一邊，怎會站在政府那一邊？

郭正亮披露，林昶佐兩次選舉都碰到林郁方，選上都有點運氣。2016林昶佐只贏林郁方500多票；2020蔡英文連任，民進黨中央決定禮讓時代力量，所以王世堅沒去選萬華區立委，林昶佐最後也只贏5000多票。當然林郁方也很倒楣，因為民眾黨推徐立信，吸引中間偏藍的選票，最後拿到2萬2千票，至少有7成原本是林郁方的選票。因此，如果徐立信沒參選，林郁方會險勝。

郭正亮一本正經稱，「王世堅是我看得起的政治人物」，問政認真，選民服務、挺人的力道也到位，民眾會感受的到。王世堅太厲害，是高手中的高手，非常適合從政，他去環南市場選，一定跟林勝東變成麻吉。

郭正亮也透露，王世堅批評民進黨政府的力道比其他人強很多，「他常常跟我要民調」，所以他知道民意在那一邊。