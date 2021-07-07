一位網友發文讚嘆「岳母是一種很神奇生物」，他表示自己去年因疫情不幸失業，對老婆娘家謊稱只是被挖角。從那時起，每次老婆回娘家岳母都會塞紅包，稱是「簽牌贏錢」。直到後來有次和岳母對話才得知洋蔥真相，內心瞬間變得非常激動。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上表示，去年第一階段疫情爆發時失去工作，為了不讓家人擔心，和老婆都對外宣稱自己是被挖角，當時唯獨岳母表現地不以為意。

但從那時起，岳母都常常要求老婆回娘家，每次老婆除了帶回大包小包的菜，還會偷塞紅包袋，稱裡面的錢是「簽牌中的」，囑咐原PO要替孫子買點好的東西。

到了年底，原PO工作終於穩定，趁一次岳母到家拜訪時，忍不住詢問她「為什麼簽牌那麼容易中？」對此岳母則回，「這是我厲害的地方」。原PO不信，吐槽對方「你不是槓龜之后，最好會中啦」。岳母這才坦承，其實她早就知道原PO的狀況。「知道就好啦，你長得這付德行，最好有人會挖角啦」。

原PO坦言，那時他得知真相後，足足躺在床上三天爬不起來。對此，貼文也讓網友有感表示，「您岳母是個狠角色 」、「和岳母正面對決結果被岳母秒KO」、「要好好對待人家的女兒啊！」、「岳母跟婆婆雖然都是媽媽，但真的是截然不同的兩個人」。一位網友則指出，「女兒會回去講啦，只是兩個人很給足男人面子，娶到好老婆就是如此。有時不戳破也是一種藝術。」