創作歌手李建軒改名再出發，搭配新單曲〈怎麼就不愛了〉上線，藝名也順勢改為「李東軒」，據悉，是一位和家裡熟識的大師，提到他名字若「微調」，未來有更多可能性，但當他聽到新名字是「李東軒」時，立馬起了雞皮疙瘩說「冥冥注定」，因為「東」這個字，其實跟他自小到大，更有家族濃濃的感情。

因為他的父親康雷是屏東人、母親張鴻是山東人之故，他從小乳名就叫「東東」，他所以當得知新名字是「李東軒」時，下一秒更覺得好似冥冥註定，李東軒把改名當作是新的里程碑，希望新名字更能助他一臂之力，「能用音樂更完美地跟大家說話」，有趣的是，貼心的他不忘粉絲，原本他的粉絲名是「小煎餅」，順應「改朝換代」，他乾脆喚歌迷為「小股東」，他打趣哈哈大笑說：「小股東們！有沒有一種升級2.0的感覺呢？！」

李東軒應邀為失戀BL微電影《怎麼就不愛了》唱作同名主題曲，現在三級警戒下，他工作皆暫緩，損失商演、通告高達6位數收入的他，相當珍惜推出新歌機會，表示：「要不是這次失戀BL微電影時間比較趕，我只負責寫歌和演唱的部分，如果有機會可以演的話，我想一定很刺激。」