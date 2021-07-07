去年回到職業生涯起點西武獅隊的「平成怪物」松坂大輔，在日本時間6日深夜傳出本季結束後就將高掛球鞋的消息，去年動了脊椎手術後他積極復健，但仍無法回復到能投球的狀態，因此決定結束23年的職棒生涯。

現年40歲的松坂大輔高中畢業後就投入日職選秀，在1999年被西武選中，菜鳥年就繳出16勝5敗的成績，奪下新人王，2007年赴美挑戰大聯盟，加入紅襪隊，2012年紅襪與他終止合約，之後曾短暫效力印地安人、大都會，並於2014年11月底重回日職，與軟銀隊簽下3年合約。

結束與軟銀的合約後，松坂大輔改披中日龍球衣，2018年投出6勝4敗成績拿下東山再起獎，2019年約滿後未獲續約，去年重回老東家西武，但因膝蓋傷勢與右手麻痺問題，在去年7月動了脊椎手術，球季報銷。

今年松坂大輔與球隊簽下1年2000萬日圓的合約，但經過積極復健仍無法回復到能投球的狀態，日前還傳出他失蹤的新聞，沒想到凌晨就傳出將引退的消息。

日媒報導指出，「平成怪物」做出了沈重的決定，他決定在職業生涯起點的西武隊退休，本季結束後就將引退，留下美日職通算170勝的成績。