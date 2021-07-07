正在處於技術遭美方「卡脖子」的大陸半導體龍頭中芯國際，在現階段晶片嚴重短缺風暴中再次出現人事動盪。該公司唯一大陸籍的高層管理人員、技術研發副總裁吳金剛近日請辭，成為大陸半導體業界最受關注的事件。外界各種猜測紛起，但大都認為主因可能是對管理上與待遇上的不滿，而在中芯國際任職20年後才剛獲配發限制性股票不到一周就離職，很可能是被近來在半導體上動作頻頻的華為挖角。

中芯國際是在4日晚間發出主管技術研發副總裁吳金剛因「個人原因」去職的公告，並稱其離職未對公司研發實力造成重大不利影響。雖然如此，股市反應仍不平靜，隔日在科創板的中芯國際盤中曾下跌1.41%，收盤時微幅上漲；港股反應則較為劇烈，盤中大跌3.44%，收盤仍下挫2.15%，中芯國際港股的市值大約跌去近30億港元（約合台幣100億元）。

中芯國際主管技術研發副總裁吳金剛辭職公告發出後，股市反應並不平靜，港股上市的中芯國際一日內市值跌去30億港元，約合百億台幣。（圖／新華社）

許多分析都注意到，吳金剛是中芯國際目前唯一在大陸成長並獲得國產博士學位的高層管理人員，他出身於華中科技大學前身華中工學院，1995年於中科院蘭州化學物理研究所獲物理化學博士學位，在日本通產省工業技術研究院工作6年後於2001年加入中芯國際。在2010年經歷中芯國際的重大人事與股權鬥爭風波，2014年升任技術研發副總裁至今，期間參與了FinFET、n+1等先進工藝技術研發及管理工作也立下不少汗馬功勞。

吳金剛的離職在外界看來，與中芯首席執行官梁孟松去年的請辭風波不無關係。去年底，中芯國際董事會在未與梁孟松充分溝通情況下聘請了梁在台積電時期的主管蔣尚義擔任副董事長，梁認為未受信任與尊重而向董事會請辭，董事會為此以加薪3倍並贈送一套價值台幣近億元的房產才安撫住。今年6月底，中芯國際執行科創版限制性股票員工激勵計畫，配發梁孟松限制股權40萬股（價值約合台幣1億元），股數與蔣尚義相同。

在大陸半導體產業受到美國「卡脖子」影響與全球晶片短缺潮之下，大陸晶片龍頭中芯國際的生產、技術研發與人才晉用都是動見觀瞻。圖為中芯國際生產線。（圖／新華社）

董事會雖然安撫住梁孟松，在激勵股權分配上卻疏忽了吳金剛。根據該方案，吳金剛被授予16萬股限制性股票，這部分股票價值約930萬元人民幣（合台幣約4000萬元），數額比不上董事與高級管理人，在核心技術人員上也僅及主管營運與工程副總裁、新加坡籍張昕的一半，與董事會秘書郭光莉及幾位附屬子公司董事相同，其214萬元人民幣（合台幣938萬元）的年薪也與激勵股權分配狀況一樣。

網路上譏諷中芯國際信奉「外來和尚會唸經」，公司技術骨幹已全數是外籍或旅外僑民，所謂的「中芯」，已完完全全成了「外國芯」。圖為中芯國際北京廠。（圖／新華社）

因此，吳金剛離職消息一傳開，外界自然而然想到的就是待遇的問題。他從公司初創任職至今，還是肩負技術研發重任的副總裁，但是在董事、高級管理人員和核心技術人員名單中，他雖任職最久，但地位與待遇卻最低，比起新進的、外籍的高管低一半，這樣的狀況難免會讓投入20年職業生涯的53歲資深管理人員感到寒心。公開資料也顯示，中芯國際的核心技術骨幹共5人，除了吳金剛之外，其他4位技術高管中，一位持有美國綠卡、妻子是美籍韓裔，另外3位則是新加坡籍。因此大陸業界也譏諷這是「外來和尚會唸經」，所謂的「中芯」，已完完全全成了「外國芯」。不過，這種帶有民族主義情緒的評論是否公允，即便在大陸內部，恐怕也會是見仁見智的問題。

在目前大陸半導體產業受到美國「卡脖子」影響與全球晶片短缺潮之下，做為大陸半導體界龍頭的中芯國際，其生產、技術研發與人才晉用都是動見觀瞻。2010年董事會王甯國、楊士寧兩派鬥爭與人事傾軋曾重創中芯國際形象與實力。曾經被認為是大陸半導體界的「芯希望」，多年來人事風波不斷，已成為中芯國際的硬傷，被認為是該公司未來的發展最大隱憂。

華為近年來大力投入半導體相關產業，以吳金剛的土產博士背景，與長期任職本土企業的經歷，若真投入華為，與華為的民族企業形象極為合拍，亦有助於對內對外政治宣傳。（圖／微博）

有20年半導體產業經驗的吳金剛年僅53歲，有紮實的技術底子，也是經驗歷練最成熟的時期，在大陸試圖在半導體產業上有突破發展的政策下，亟需此類人才。他放棄了200多萬人民幣年薪與近千萬人民幣股票，應該不是純粹賭氣的決定，外界也傳出他可能被華為挖角，未來可能在華為大力推動其半導體技術、設備與生產上擔當重任。雖然離職簽署了競業協議，華為的半導體生產線也還在籌建當中，尚未形成競爭關係。而且競業限制只有12個月，時間不算長。以吳金剛的土產博士背景，與長期任職本土企業的經歷，若此事成真，倒真是與華為做為民族企業的形象極為合拍，亦有助於對內對外宣傳。