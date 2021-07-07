「藍衫軍」義大利與「鬥牛士」西班牙今晨在歐洲國家盃4強戰得難分難捨，正規與延長賽鏖戰120分鐘仍以1比1握手言和。不過下半場替西班牙扳平的莫拉塔（Álvaro Morata）在PK戰第4點踢丟，喬吉紐（Jorginho）則替義大利穩健罰進第5點，讓藍衫軍以4比2氣走鬥牛士，率先殺入歐國盃決賽。

這是義大利第4次打入歐國盃決賽，但除了1968年經重賽後擊敗南斯拉夫奪冠，2000年對法國與2012年對西班牙都飲恨落敗。義大利這次爭冠對手是英格蘭vs.丹麥的勝方，比賽於台灣時間12日凌晨3時進行。

莫拉塔（右）以乾淨俐落的左腳推射替西班牙扳平比數，PK戰卻不幸失手。（路透）

義大利與西班牙連4屆在歐國盃淘汰賽交鋒，2008年就是打到PK戰，由西班牙勝出，另外在2013年洲際國家盃4強，西班牙與義大利PK也是贏家。這次兩隊首點都罰丟，但先踢的義大利隨即連進3球，莫拉塔射向球門右側則被義門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）猜中攔下，致勝球由喬吉紐走向了罰球點。

喬吉紐在義大利擔任墮後中場，負責組織與掌控節奏，極少上前射門，但操刀12碼球是他的拿手好戲，本季替英超切爾西主罰從未失手。這次喬吉紐也沒有漏氣，以假動作讓西門將西蒙（Unai Simón）撲錯方向，輕鬆推向右側拿下勝利。

下半場破門的小基耶薩（Federico Chiesa）和莫拉塔本季都以租借方式效力義甲豪門尤文圖斯，小基耶薩在本屆歐國盃16強延長賽攻破奧地利大門，不但追隨其父大基耶薩（Enrico Chiesa）於歐國盃留下進球紀錄，也帶領義大利以2比1晉級8強，此後連兩場先發。

莫拉塔本屆前5戰場場先發並攻入2球，但浪費太多破門佳績，4強戰首度退居板凳。義大利因左後衛史皮納佐拉（Leonardo Spinazzola）阿基里斯腱撕裂開刀報銷，攻勢不如前5戰，開賽後被西班牙壓著打。

小基耶薩（中）在兩名西班牙防守者中間找到空檔，以右腳搓射替義大利首開紀錄。（路透）

不過體型上鬥牛士拿到前場定位球也占不到便宜，加上多次射門放槍，第60分鐘反倒讓小基耶薩在左側禁區找到射門空檔，以右腳內側漂亮搓射打入球門右上死角，以守為攻的義大利反倒首開紀錄。

西班牙丟球後立刻換上莫拉塔搶攻，他也一掃此前罵名，第80分鐘從中路帶球直進，與歐莫（Dani Olmo）撞牆創造單刀空檔，並以乾淨俐落的左腳推射打入個人本屆歐國盃第3球，一舉扳平比數。

義大利領先時曾換上防守組死守，未料竟被追平，所幸本屆歐國盃正規90分鐘可換5人、延長賽可換第6人，義大利還能換上前場球員維持攻勢，牽制西班牙的猛攻，最終逼入PK拿下勝利。西班牙雖然輸在PK，但全場70％控球率、創造16次射門，竟只有5次射正，義大利則是7次射門有4次射正，如今距離隊史第2座德勞內盃只剩最後一步。