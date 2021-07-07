淡海輕軌藍海、綠山線約150億元的土木機電工程，聯鋼公司與建時的建案指揮官邱男被包商指控，多次帶著工程師們強凹喝花酒，甚至還要包商匯錢到大陸供養他的小三，3年揮霍掉300萬元，本刊記者循線找到邱男經常光顧的「龍昇」高級酒店，一名幹部證實，「來都是別人買單啊！」

黃先生透露，邱男和同事一上酒店，每個人至少都會點2個小姐坐檯，相當享受左擁右抱宛若皇帝般的感覺；每一次包廂都擠滿風情各異的小姐，說是酒池肉林也不為過。「他（邱男）在酒店玩樂後，偶爾還會框（買）小姐回去淡水住處。」

包商黃先生拿出名片控訴，多位聯鋼的工程師每次喝花酒就打電話叫他去買單。（圖／林士傑攝）

本刊記者根據黃先生的說法，詢問台北市錦州街的高級酒店「龍昇」詢問，1名幹部證實，邱男不曾自己買單，而是打電話叫包商到場付帳，或簽單在包商名下。另名幹部則透露，邱男有時會獨自到酒店玩樂，有次一口氣叫了7、8個小姐陪喝，有時也會打電話叫小姐到淡水陪他。

黃先生進場施工後，認識了工程指揮官邱男，就常被對方要求帶著1群聯鋼工程師上高檔餐廳，吃遍山珍海味，每餐花費都高達上萬元，1群人喝開之後，邱男還會要求去台北市喝花酒，3年下來，黃先生花在邱男及其他工程師身上的錢已超過300萬元。

面對黃先生種種指控，邱男大方承認去過酒店，但沒有叫包商付錢，也沒有框小姐回住處，「我們都是1群人一起去，沒和包商去過。」至於被控包養大陸小三，他則反駁表示，「確實有認識1個女生，不過是大家說好一起出錢投資她做生意，並不是小三，我已經還給黃先生45萬了！」

聯鋼發言人王處長表示，聯鋼對於道德要求標準相當高，已對邱男涉及風紀案件進行了解，包商若有偷工減料的實證，歡迎投訴給聯鋼的稽核單位，「工程監造單位相當嚴謹，不可能發生這種事。」針對黃先生自稱遭扣款項一事，王處長說，可能是雙方對於請款認知不一，目前已經進入法律程序。

對於淡海輕軌被控未依工程規劃回填級配，新北市捷運局副局長林耀長指出，「水泥比級配成本更高，廠商如果可以把工程做好，讓結構穩定，基本上可以接受。」他也強調，監造人員不太可能被邱男等人帶往其他地點驗收，若真的發生，一定會追究監造公司的法律責任。

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