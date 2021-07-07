淡海輕軌於2018年底通車，全線串起新北市淡水區捷運交通網路，當時藍海、綠山線輕軌工程，由「中鋼」子公司「聯鋼營造工程股份有限公司」（聯鋼）承包，當時建案指揮官邱男卻被底下包商控訴，不但上酒店要他付錢，甚至邱男接受招待到大陸旅遊時，和大陸籍酒家女相戀，還要包商匯款10萬人民幣給她當生活費。

「他在酒店喝完酒，還框（買）小姐回淡水他住的地方。」黃先生說到，每當邱男結束1天吃喝玩樂的行程後，「買單」這個重責大任，都不是由他自己負責，而是打電話給底下包商，要他們到酒店付錢，而黃先生就是受害者「之一」。

2016年7月，邱男要求黃先生招待他到大陸旅遊3天2夜，連續2晚都泡在酒店把妹尋歡。當時，邱男「暈船」愛上1名徐姓酒店妹，還開口要黃先生幫忙買機票，讓他飛到大陸談戀愛，甚至一度要求黃先生轉匯人民幣10萬元（當時約新台幣45萬元）給女方當生活費。

黃姓包商指控，淡海輕軌的邱姓建案指揮官甚至要求他匯款到大陸去幫忙「養小三」，並拿出匯款證明。（圖／林士傑攝）

「誰敢對他（邱男）說不？他是這個工程的指揮官，而且聯鋼對於他所做的決定，每個都給過。」黃先生坦言，自己和其他包商擔心一旦得罪邱男，請款時就會被刁難，所以大家面對邱男的無理要求，通通敢怒不敢言，私下稱他「工地的皇帝」。

面對黃先生種種指控，邱男大方承認去過酒店，但沒有叫包商付錢，也沒有框小姐回住處，「我們都是1群人一起去，沒和包商去過。」至於被控包養大陸小三，他則反駁表示，「確實有認識1個女生，不過是大家說好一起出錢投資她做生意，並不是小三，我已經還給黃先生45萬了！」

聯鋼發言人王處長表示，聯鋼對於道德要求標準相當高，已對邱男涉及風紀案件進行了解，包商若有偷工減料的實證，歡迎投訴給聯鋼的稽核單位，「工程監造單位相當嚴謹，不可能發生這種事。」針對黃先生自稱遭扣款項一事，王處長說，可能是雙方對於請款認知不一，目前已經進入法律程序。

對於淡海輕軌被控未依工程規劃回填級配，新北市捷運局副局長林耀長指出，「水泥比級配成本更高，廠商如果可以把工程做好，讓結構穩定，基本上可以接受。」他也強調，監造人員不太可能被邱男等人帶往其他地點驗收，若真的發生，一定會追究監造公司的法律責任。

黃先生透過LINE向邱男索討當初代匯到大陸的人民幣10萬元，卻始終沒有下文，但邱男表示已經償還。（圖／讀者提供）

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