已經通車3年的淡海輕軌線，被爆當初得標的「聯鋼公司」副處長邱男多次凹包商到酒店買單，甚至還要求匯款到大陸養小三，有一次深夜包商黃先生沒有接到邱男疑似打來要叫他去買單的電話，竟遭挾怨報復，以致黃先生有1000多萬元的工程款、保留款一毛都沒拿到。

「誰敢對他（邱男）說不？他是這個工程的指揮官，而且聯鋼對於他所做的決定，每個都給過。」黃先生坦言，自己和其他包商擔心一旦得罪邱男，請款時就會被刁難，所以大家面對邱男的無理要求，通通敢怒不敢言，私下稱他「工地的皇帝」。

擔任淡海輕軌包商的那3年，黃先生形容自己是個提款機，前後在邱男等人身上花了逾300萬元，期間僅僅「小小忤逆」1次，就遭邱男狠狠修理。「2019年的某天晚上，我記得那時已經很晚了，他（邱男）打電話給我，我沒接到，結果他就無故扣我十幾萬元的工程款。」黃先生懷疑，當天邱男應該又是叫他「買單」。

輕軌已經通車3年了，他們（聯鋼）不付錢，還說我偷工減料，但合約規定，材料都是他們提供，我們只是出人力代工而已，怎麼可能會有偷工減料的問題，根本是在找藉口不付錢」黃先生說。

除此之外，聯鋼還誣指黃先生超用水泥材料，「這更扯！這些水泥的部分，是會議上決議，要用來填其他包商沒有回填級配之用，而且聯鋼的人都在旁邊控管，怎麼可能超用。」黃先生抱怨，其他包商沒有按計畫施工，結果卻要他承擔，讓他無法接受。

被強凹替工程師們買單，又被誣陷，黃先生已決定不再隱忍，目前除已對聯鋼提出「返還工程款」及「妨害名譽」告訴；另對於邱男以及其他工程師以權勢壓迫他出錢去喝花酒，黃先生則提告《強制罪》以及《妨害名譽罪》，要為自己討回公道。

面對黃先生種種指控，邱男大方承認去過酒店，但沒有叫包商付錢，也沒有框小姐回住處，「我們都是一群人一起去，沒和包商去過。」至於被控包養大陸小三，他則反駁表示，「確實有認識一個女生，不過是大家說好一起出錢投資她做生意，並不是小三，我已經還給黃先生45萬了！」

淡海輕軌串起新北市淡水區交通網路，卻在完工3年後爆建設公司要求包商性招待，甚至還偷工減料的疑雲。（圖／林士傑攝）

聯鋼發言人王處長表示，聯鋼對於道德要求標準相當高，已對邱男涉及風紀案件進行了解，包商若有偷工減料的實證，歡迎投訴給聯鋼的稽核單位，「工程監造單位相當嚴謹，不可能發生這種事。」針對黃先生自稱遭扣款項一事，王處長說，可能是雙方對於請款認知不一，目前已經進入法律程序。

對於淡海輕軌被控未依工程規劃回填級配，新北市捷運局副局長林耀長指出，「水泥比級配成本更高，廠商如果可以把工程做好，讓結構穩定，基本上可以接受。」他也強調，監造人員不太可能被邱男等人帶往其他地點驗收，若真的發生，一定會追究監造公司的法律責任。

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