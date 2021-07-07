根據淡海輕軌原本的工程規劃，鐵軌路線應該要填充「級配」（將砂子或石子的混合材料），但完工後，原本應回填110公分的級配，只回填了60公分，落差高達50公分，這樣的施工品質，最後疑似在邱男等人護航下，安全蒙混過關，這群工程師們隻手遮天也讓工程品質大打折扣，實際來到「淡金鄧公站」，橋墩、牆面充滿裂痕，品質確實堪慮。

包商黃先生說，邱男面對讓自己予取予求的包商照顧有加，例如「級配」回填不足，卻在驗收時偷偷放水，未來可能衍生嚴重的公安問題。「級配」是依照一定比例，混合規格不同、大小不一的砂石等建材，作為底層鋪設的基礎用料，以支撐上方路面；主管機關會因地制宜，訂出不同「級配」的相關規範。

台北市捷運局前工程師王兆明表示，級配是軌道下方最基本的結構，用處在於穩定路基、吸收水分，以增加整體軌道的承載力；如果級配不足，恐會導致土地軟化、路面下降變形，嚴重時不排除會有「出軌」的可能性。

黃先生指出，根據原本的規劃，輕軌路線下方的舊土應該全部挖走，重新回填「級配」後再鋪上水泥，才能鋪設軌道；有包商曾在「工程協調會議」反映，部分路段本應回填110公分的級配，卻只回填了60公分，落差高達50公分，該會議竟決議不回填，指示直接用水泥替代覆蓋。

「這樣的施工品質，聯鋼竟然照單全收，新北市捷運局也給過！」黃先生透露，新北市捷運局委託的監造單位驗收時，邱男等人疑似心虛，不敢讓他們檢驗沒有填實級配的路段，而是帶著對方驗收另一個路段，這種規避查驗的「偷天換日」手法，卻能成功闖關。

黃先生說，明明「工程協調會議」決議要用水泥填補級配不足的地方，他乖乖照辦，聯鋼卻誣指他超用水泥，至今還扣住他的一千多萬元「工程保留款」。「工程保留款」是指業主從應給包商的款項中，保留一定數額以供擔保，一般為總款項的5％；目的在於預防包商不履約所產生的費用，或是扣抵工程逾期的罰款、給付工程瑕疵的修補費用等等。

黃姓包商透露淡海輕軌「濱海沙崙站」到沙崙路口，軌道下方並未依照施工規劃填充級配，而是改用水泥填充。圖為示意圖。（圖／讀者提供）

「這真的很扯！使用水泥是會議上的決議，施工時聯鋼的人也在旁控管，材料還是聯鋼買的，怎麼可能超用？」黃先生抱怨，其他包商沒有按照級配規定施工，後果卻要他承擔，實在讓人無法接受。

黃先生指出，淡海輕軌完工後，邱男竟從組長高升為副處長，他因此決定不再隱忍，除了針對邱男等人以權勢壓迫他出錢喝花酒的行徑，根據《刑法》提告強制罪等，也對聯鋼提出返還相關款項的訴訟，「希望聯鋼能夠進行內部調查，還給我們包商應有的公道，也期待檢調等相關單位，能夠追查淡海輕軌工程涉及偷工減料的部分，究責到底。」

面對黃先生種種指控，邱男大方承認去過酒店，但沒有叫包商付錢，也沒有框小姐回住處，「我們都是1群人一起去，沒和包商去過。」至於被控包養大陸小三，他則反駁表示，「確實有認識1個女生，不過是大家說好一起出錢投資她做生意，並不是小三，我已經還給黃先生45萬了！」

聯鋼發言人王處長表示，聯鋼對於道德要求標準相當高，已對邱男涉及風紀案件進行了解，包商若有偷工減料的實證，歡迎投訴給聯鋼的稽核單位，「工程監造單位相當嚴謹，不可能發生這種事。」針對黃先生自稱遭扣款項一事，王處長說，可能是雙方對於請款認知不一，目前已經進入法律程序。

對於淡海輕軌被控未依工程規劃回填級配，新北市捷運局副局長林耀長指出，「水泥比級配成本更高，廠商如果可以把工程做好，讓結構穩定，基本上可以接受。」他也強調，監造人員不太可能被邱男等人帶往其他地點驗收，若真的發生，一定會追究監造公司的法律責任。

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