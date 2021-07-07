2019年愛紗結束與周洺甫的3年婚姻後，桃花依然很旺，先是在去年被本刊獨家直擊，與雙胞胎名模張珈禎、張珈瑜的哥哥Ivan深夜遛狗，今年初又被媒體捕捉到和「口罩男」深夜看電影，事隔半年，在疫情嚴峻期間仍黏在一起，男方也自由進出愛紗的家，兩人戀情似乎相當穩定。

去年本刊曾直擊愛紗與同為愛狗人士的Ivan親密遛狗，不過兩人的戀情疑似見光死。（圖／本刊攝影組）

經過本刊比對，駕車的男子就是年初被拍到，與愛紗在寒流夜一起看電影的「口罩男」，當初兩人約會結束後便各自回家，如今已經進展到可以任意開車到女方家。特別的是，口罩男也是歐陽妮妮的友人，二○一九年七月一日，本刊曾拍到他載著歐陽妮妮與友人一同到健身房，也多次載著歐陽妮妮的友人到歐陽家。

日前愛紗捧著玫瑰花，在社群網路表示有了個「驚喜」。（圖／翻攝自愛紗IG）

現年三十七歲的愛紗，二○○○年來台發展演藝事業，先後成為女團「SundayGirls」和嘻哈組合「大嘴巴」的成員，後者更兩度獲得金曲獎「最佳演唱組合」。曾表示很喜歡台灣男人的她，二○一六年與模特兒出身的周洺甫結婚，當時還先後在家鄉日本沖繩和台北兩地舉辦婚禮，甜蜜的模樣羨煞眾人。

好友黃小柔曾透露，愛紗常被壞朋友利用而幫忙刷卡。（圖／衛視提供）

沒想到這段台日聯姻才維持三年，就爆出愛紗意外發現周洺甫和異性友人互動曖昧，事後男方也坦言出軌，讓她徹底崩潰、決心離婚。當時愛紗在臉書表示：「很抱歉曾經祝福我結婚的每一位朋友，我跟周洺甫正式離婚了，我跟他相識五年多的日子，我一直都相信只要兩個人相愛能克服所有一切，沒有想過我的婚姻裡面有不忠誠。」

愛紗離婚後，已解散的大嘴巴成員、也是周洺甫和愛紗介紹人的懷秋，特地陪她到日本北海道滑雪散心。在離婚將近十五個月後，去年六月愛紗被本刊直擊，與雙胞胎名模張珈禎、張珈瑜的哥哥Ivan約會，當時她表示與Ivan是多年好友，因為兩人同樣有養狗且喜歡戶外運動，慢慢地對彼此更加熟悉，不過這段戀情沒多久就傳出「見光死」的消息。

過去愛紗曾是「大嘴巴」的成員，與懷秋的感情特別好。（圖／翻攝自愛紗臉書）

今年初，桃花很旺的愛紗被拍到與「口罩男」親密看電影，不時上演撫腰、勾手等親密互動。愛紗曾被好友GiGi和黃小柔在節目上指控重色親友，只要有交往對象就常搞失蹤，還曾被壞朋友利用，愛紗也透露，曾經有日本的男性好友隱瞞已婚身分與她密切聯繫，讓她被對方的太太誤以為是「小三」。

愛紗和周洺甫的婚姻才維持3年，就因男方外遇而離婚收場。（圖／翻攝自周洺甫臉書）

據愛紗身邊的友人透露，愛紗談戀愛一向低調，對她的感情狀況常常是「霧裡看花」，但六月二十四日，愛紗在IG發文表示「突然來了驚喜，收到六朵粉紅玫瑰花束。」讓人忍不住聯想到她的感情。以愛紗近來與「口罩男」頻繁互動的狀況看來，未來的發展很值得期待，希望她盡快有好的「驚喜」和大家分享。

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