高雄市林園工業區凌晨發生大火。位於工業區內的台塑林園廠，今（7）日凌晨2點33分儲存槽突然發生爆炸，火勢隨之而起，傳出的巨響讓驚醒不少周邊鄰居，高雄市消防局出動林園、大林、高桂、大寮、小港5個分隊，大約17車35人前往搶救，幸好火勢很快就遭到控制。

台塑林園廠儲存槽爆炸釀大火，巨響嚇醒附近住戶。(高雄市消防局提供)

根據了解，火場為一座PP聚乙烯成品儲存槽，幸好現場無人受傷，整個火勢3點半左右撲滅。目前消防局正調查起火原因。