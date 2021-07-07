台塑林園廠儲存槽爆炸釀大火 巨響嚇醒附近住戶 07:112021/07/07 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台塑林園廠儲存槽爆炸釀大火，巨響嚇醒附近住戶。(高雄市消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市林園工業區凌晨發生大火。位於工業區內的台塑林園廠，今（7）日凌晨2點33分儲存槽突然發生爆炸，火勢隨之而起，傳出的巨響讓驚醒不少周邊鄰居，高雄市消防局出動林園、大林、高桂、大寮、小港5個分隊，大約17車35人前往搶救，幸好火勢很快就遭到控制。 台塑林園廠儲存槽爆炸釀大火，巨響嚇醒附近住戶。(高雄市消防局提供) 根據了解，火場為一座PP聚乙烯成品儲存槽，幸好現場無人受傷，整個火勢3點半左右撲滅。目前消防局正調查起火原因。 挺防疫 台塑生醫加碼捐贈快篩等物資 PVC、DOP、丙二酚市況與利差走堅 台塑、南亞、華夏、聯成加分 #台塑林園廠 #爆存槽爆炸 #台塑 #林園廠 #巨響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盛傳聞泰科技旗下安世半導體將收購英最大晶片廠 英官員擔憂 10:002021/07/03 兩岸 正新、建大對岸廠 部分產品跟漲 04:102021/07/03 財經要聞 台鋼鋁廠料源 恐拉警報 04:102021/07/04 財經要聞 油價走揚、報價築底走堅支撐 塑化族群攀揚表態 22:292021/07/01 財經 台塑越鋼上半年 大賺128億 04:102021/07/05 財經要聞 東元股東會23日中壢廠登場 父子對決受矚 17:112021/07/06 財經 台塑三大事業引擎 全面噴發 04:102021/07/05 財經要聞 筆電不熄火 電路板廠Q3續旺 04:102021/07/05 產業．科技 與中國遠景動力合砸14億美元 日產在英建電池廠 04:102021/07/02 全球財經 英國最大晶片廠 傳將被中資收購 04:102021/07/04 焦點新聞 股價有望落後補漲 利差擴大 大摩喊買台塑四寶 04:102021/07/03 財經要聞 社會熱門新聞 台塑林園廠儲存槽爆炸釀大火 巨響嚇醒附近住戶 - 社會 【輕軌弊案】包商含淚買單逾300萬花酒錢 還幫工程指揮官養小三 - 社會 【輕軌弊案】鐵軌少回填50公分換地驗收過關 淡海輕軌僅3年充滿裂痕 - 社會 【輕軌弊案】工程指揮官上酒店叫8小姐坐檯 幹部證實：都是包商買單 - 社會 【輕軌弊案】深夜沒接電話竟遭扣千萬保留款 輕軌通車3年還扯偷工不付錢 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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