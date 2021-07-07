新華社7日報導，針對香港修訂條例打擊侵犯個人隱私行為，有外國媒體以斷章取義的報導混淆視聽，香港特區政府於6日表示強烈反對。

5日，《華爾街日報》報導稱，數間互聯網企業包括臉書、谷歌、推特就香港《個人資料（私隱）條例》擬議修訂表達關注，並私下去信警告特區政府，指該等企業為避免旗下員工須為用戶發佈的資訊負上刑責，可能會停止向香港地區提供服務，並稱亞洲互聯網聯盟早前也去信香港個人資料私隱專員公署表達關注。

對此，特區政府政制及內地事務局發現，聯盟已將致私隱公署的信件上載至其網站，「信件中並無提及個別互聯網企業成員的態度，也沒有提及其成員有撤離香港的計劃，聯盟也已就此作出澄清。」

特區政府發言人強烈反對外國媒體以斷章取義的報導混淆視聽。發言人表示，近年社會上侵犯個人資料隱私的「起底」行為猖獗，社會強烈要求政制及內地事務局把「起底」行為定為刑事罪行並加強執法。因應過去處理「起底」個案涉及的調查及檢控實際經驗，政制及內地事務局與私隱公署正修訂私隱條例，以更有效地處理及規管與「起底」有關的行為。

發言人強調，修例只涉及打擊「起底」行為和賦予私隱公署執法權力，罪行範圍界定清晰、具針對性且目標明確，並在保障隱私和保障言論自由之間，取得合適平衡。

此前，香港政制及內地事務局、私隱公署一直和相關人士保持良好溝通，而私隱公署在外國媒體作出報導前，已相約和聯盟會面，了解其對《個人資料（私隱）條例》擬議修訂的關注。

發言人表示，特區政府樂意聽取聯盟及其他相關人士的意見，並爭取在本立法年度向立法會提交有關打擊「起底」行為的修訂條例草案。