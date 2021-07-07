疫苗預約系統昨啟動，今、明兩天預計共174萬劑AZ疫苗抵台，但由於先前猝死消息頻傳，導致長者不敢或不想打AZ。對此，台中榮總呼吸加護病房主任傅彬貴發文呼籲開放「爽約劑施打」，畢竟醫護全副武裝出動也是成本，把機會讓給苦苦等候的中年人，盡早將疫苗覆蓋率提升到30％，感覺比施行殘劑預約更實在。

傅彬貴日前在臉書發文表示，開放「爽約劑施打」，讓養家活口的中年人可以提早打到疫苗，比搞殘劑預約還要實在。畢竟每次大批的醫護人員全副武裝出動也是社會成本，如果預約接種疫苗的人爽約，那就視同放棄，把機會讓給苦苦等候施打的50歲以上成人，盡快將疫苗施打率提升至30％，「你不想打就讓給別人打」。

貼文引起討論，不少網友留言支持，不想打就別佔著名額。「支持讓想打的人打，不想打的別佔著名額」、「把疫苗的施打順序趕快往後延，不打就跳過去，讓後面想打的趕快打，這樣施打率反而能提高」、「還有預約率不到六成，隔天就開放下一個類別施打，地方可以每天公開滾動修正」、「同意並支持，爽約=放棄」。

今天將有61萬劑政府自購的AZ疫苗抵台，明天則有113萬劑日本第二批捐贈的AZ疫苗送達，但由於先前傳出多例打AZ後猝死，讓許多年長者害怕，甚至出現一波緩打潮，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前表示，下一波會馬上做意願調查，看看哪些疫苗真的沒人打，如果有就會拿出來往下開放。