雲南衛健委7日在官方微信公眾號通報，7月6日0時至24時，雲南省新增本土新冠確診病例15例。
截至7月6日24時，雲南省現有確診病例90例（本土21例，境外輸入69例），無症狀感染者16例（本土2例，境外輸入14例），均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。
7月6日晚上，雲南瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部發佈《關於瑞麗市主城區實行全員居家隔離的通告 》，要求瑞麗市主城區實行全員居家隔離。
通告要求如下：從2021年7月7日0時起，對主城區實行封閉管理，所有市民居家隔離。解除時間視疫情另行通知。
居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課。除保供超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業僅可提供外賣配送服務。
保障防疫、醫療服務、城市運行、值班執勤、保供人員、外賣配送員、志願者等人員持特定通行證在全市通行。居家隔離期間，生活物資由市指揮部組織保供企業配送到戶。
將對違反規定擅自開門經營的場所堅決關停，對擅自外出、聚集等違反居家隔離管理規定的人員，由公安機關依據《治安管理處罰法》進行處罰。並會嚴厲打擊非法偷越國（邊）境行為，嚴懲偷渡者及其組織、協助、容留者。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。