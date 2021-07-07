雲南衛健委7日在官方微信公眾號通報，7月6日0時至24時，雲南省新增本土新冠確診病例15例。

截至7月6日24時，雲南省現有確診病例90例（本土21例，境外輸入69例），無症狀感染者16例（本土2例，境外輸入14例），均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

7月6日晚上，雲南瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部發佈《關於瑞麗市主城區實行全員居家隔離的通告 》，要求瑞麗市主城區實行全員居家隔離。

通告要求如下：從2021年7月7日0時起，對主城區實行封閉管理，所有市民居家隔離。解除時間視疫情另行通知。

居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課。除保供超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業僅可提供外賣配送服務。

保障防疫、醫療服務、城市運行、值班執勤、保供人員、外賣配送員、志願者等人員持特定通行證在全市通行。居家隔離期間，生活物資由市指揮部組織保供企業配送到戶。

將對違反規定擅自開門經營的場所堅決關停，對擅自外出、聚集等違反居家隔離管理規定的人員，由公安機關依據《治安管理處罰法》進行處罰。並會嚴厲打擊非法偷越國（邊）境行為，嚴懲偷渡者及其組織、協助、容留者。