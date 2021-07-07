勇士隊今年排名西區第九，並在最後附加賽輸給灰熊無緣季後賽，這已經是他們連續兩季沒闖進季後賽，對以往強悍的他們士氣很傷，其中大將克雷湯普生(Klay Thompson)的受傷缺陣尤其關鍵，今年選到的懷斯曼(James Wiseman)又在季中報銷，烏布雷(Kelly Oubre Jr.)定位則始終不上不下。

Does Ben Simmons + Steph Curry + Klay Thompson = 🏆?



Stephen A. Smith seems to think the Warriors would be the true favorites if he’s traded from the Sixers to the Bay. pic.twitter.com/eCSytIzINQ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 5 2021

這讓本季勇士走得非常不順，就算柯瑞(Stephen Curry)表現突出，一人也難以帶領球隊翻身，而威金斯(Andrew Wiggins)雖然漸漸打出氣勢，但外界仍認為他不是能帶領勇士往前的那個人，近日ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)就大膽說出了他的看法，他認為勇士可以嘗試去交易換得76人的班西蒙斯(Ben Simmons)。

史密斯認為最好的情況就是等湯普生恢復健康，這樣「浪花兄弟」就構成基本威脅，與此同時懷斯曼有望在下季大展身手，另外再留下鎮中老將卓雷蒙格林(Draymond Green)，如果能再打包選秀權加上威金斯，從76人換來西蒙斯，這將會有所突破，勇士將獲得總冠軍。

也有部份人士認為欠缺投籃能力的西蒙斯早不適合待在76人，交易他幾乎成定局，而到勇士他能如魚得水，因這裡已有多名射手，不需他在外線下功夫，只要做好切入分球角色，加上他有不錯的傳球視野，搭配「浪花兄弟」將造成不錯的威脅。而勇士喜歡打轉換進攻，西蒙斯今年入選最佳防守第一隊，能適時調整防守位置，將柯瑞藏起來，避免被對手針對。

當然這樣的交易想法還有待商榷，也要看勇士到底需不需要西蒙斯，並要捨得拿選秀權去豪賭未來，威金斯本季71場先發，平均出賽33.3分鐘，能貢獻18.6分4.9籃板2.4助攻，投籃命中率47.7%、外線命中率38.0%、罰球命中率71.4%，相較西蒙斯來講得分能力較強，也有外線能力，但籃板及助攻較弱，相對來說比較不全面，兩人若真要選一人，勇士需要花時間好好思考。