今天是24節氣的小暑，過了小暑後天氣將一天比一天熱，氣象專家吳德榮表示，今天到下周二都是晴朗炎熱的天氣，高溫上看36度，午後有雷陣雨，主要在西半部山區，偶爾影響部分平地。氣象局也表示，今天中部以北及其他山區要留意午後雷陣雨，有局部大雨發生機率，且降雨情形可能持續到晚上。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天台灣逐漸脫離南海大低壓環流的外圍，各地晴朗炎熱，高溫36度左右，注意防曬、防中暑；大氣不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨。今天氣溫北部25至36度，中部25至36度，南部24至35度，東部23至36度。

氣象局也提醒，今天環境吹東南風，各地大多晴朗穩定，僅台東及恆春半島有零星降雨，中部以北地區及其他山區要留意午後雷陣雨，有局部大雨發生的機率，降雨情形可能持續到晚上。

吳德榮指出，明日至下周二(8至13日)仍是晴朗炎熱、紫外線強，高溫約36度；因低層盛行東南風水氣略多，大氣仍不穩定，太平洋高壓也不夠強，無法完全抑制西半部的午後對流，仍有局部雷陣雨的機率，主要在山區，偶爾影響部分平地。

至於還有沒有颱風，吳德榮說，最新美國系集模式(GEFS)模擬顯示，南海另一低壓環流中心向西北前進，今日登陸海南島，結構鬆散、發展受限，對台無影響。