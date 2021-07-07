江宏傑與福原愛年初傳出4年婚姻告吹，女方接連爆出外遇、當小三等醜聞，江宏傑眼見挽不回婚姻，已於4月聘請律師訴請離婚，引起台日網友熱議，如今更傳出日本桌球協會已與福原愛暫時切割，事業及形象跌至谷底，不過有親友透露福原愛是想等到「完全黑化」，獲得外界同情後，贏得談判籌碼。

江宏傑與福原愛這段令外界稱羨的婚姻，因為女方在日本橫濱被拍到與一位神似大谷翔平的男性友人約會兼過夜，導致4年婚姻觸礁，雖然江宏傑極力挽回這段婚姻，傳出福原愛忙於處理日本財產，對於何時返台處理婚姻一事，始終不願正面表態，甚至還鐵了心要離婚，才讓江宏傑徹底心死，向高雄法院訴請離婚，兩人更將展開爭奪兒女監護權大戰。

根據《鏡週刊》報導，雙方親友透露，福原愛與江宏傑雖在談判離婚，但為了小孩私下仍有聯繫，對於福原愛面對外界傳言始終不回應，加上暫無打算返台探視小孩，推測是要等自己完全黑化後，能夠獲得外界同情，不僅能贏得談判籌碼，時間一久，還可能影響到夫妻協議離婚的進度。

據悉，日本律師表示不論是福原愛不倫戀風波，或者是江宏傑言語暴力，導致這段婚姻出現裂痕，都得看最後能否立證，也會影響到金額判賠結果，至於如何讓小孩得到最妥善的照顧，勢必成為判決的優先考量。