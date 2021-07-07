陽明(2609)、台驊投控(2636)股價持續走強，雙雙必須公布自結財務數字，不約而同5月每股盈餘都大賺超過3元，累計4、5月獲利，陽明每股盈餘達到5.81元，台驊投控每股盈餘6.09元，台驊有機會成為第2季航運股每股獲利王。

今年以來全球運價高漲，陽明獲利一路攀升，5月營收240.35億元，年增136.56％，一個月獲利超過百億元，稅後淨利達105.23億元，等於一天賺超過3億元，每股盈餘3.15元，累計4、5月稅後淨利達193.9億元，已達第1季獲利8成，表現優於法人預期，第2季有望再次改寫單季獲利新高。外資昨天買超台股第一大個股也是陽明，總計買超45372張。

台驊5月營收26.6億元，年增82.03％，稅後淨利3.84億元，年增462％，每股盈餘3.11元，單月EPS接近第1季的3.16元，台驊手握長榮(2603)、陽明等股票，金融評價未實現利益可觀，加上本業需求暢旺，前5月每股盈餘高達9.25元，上半年獲利將超過1個資本額，累計4、5月每股獲利表現還優於貨櫃三雄，第2季有機會挑戰航運股每股獲利王。