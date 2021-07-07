東元父子經營權之爭戰火四射，6家壽險業者意外遭捲入，引發金管會關注。保險局副局長張玉煇證實，6家壽險業者已去函事涉的達勝伍創投，要求召開股東臨時會，說明參與鈺叡公開收購菱光是否符合原定投資策略項目，為此項公開收購案增添變數。

東元會長黃茂雄找上中嘉董事長郭冠群合資成立鈺叡，宣布擬公開收購兒子黃育仁掌控的菱光過半股權。其中，持股鈺叡5成的大股東達勝伍創投，因宏泰、遠雄、國泰、台壽、全球、中壽等6家壽險業者持股高達78％，引發保險資金恐違法介入經營權爭奪疑慮。

對此，菱光刊登半版報紙廣告，呼籲金管會保險局督導6家壽險，應行使股東權益自行召開達勝伍創投股臨會，停止此項違法公開收購案。同時，亦指控郭冠群向中信銀履約保證20億元、借款10億元，資金用途已違反政府政策與公共利益，要求銀行局進行調查。

對此，金管會保險局長施瓊華1日強調，壽險資金不得介入被投資公司營運，轉投資創投規定亦同，將請6家壽險業者檢討是否已超越當初投資目的，並以股東身份表達意見，若已不符資金運用目的，應自行檢討是否要改變投資決策。

保險局副局長張玉煇6日表示，6家壽險業者已依照機構投資人盡職治理守則，向達勝伍創投表達股東立場，要求達勝伍創投召開股臨會討論此案，並針對此案投資是否符合原定投資策略項目進行說明。

據了解，6家壽險公司已提議要求達勝伍創投於7月中召開股東臨時會，並預計提案要求迴避，不得將壽險資金用於公開收購菱光。證期局副局長郭佳君表示，鈺叡此次公開收購的部分自有資金來自達勝伍創投，若達勝伍創投不參與，則鈺叡需重新修正資金來源。

至於郭冠群向中信銀取得履約保證額度及借款部分，銀行局副局長黃光熙說明，以現金公開收購需由金融機構出具履約保證函，屬於銀行授信範圍，中信銀需依照授信5P原則做好貸放前徵信與貸後管理，將提醒中信銀後續需依授信原則，持續注意此收購案後續發展。