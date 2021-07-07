汽車零組件廠公布營收，吉茂(1587)6月營收2.09億元，月增7％，年增29％，創史上單月次高，主要受到北美強勁市場需求，客戶拉貨暢旺，第2季營收達6.29億元，再創歷史單季新高；上半年累計營收11.61億元，年增6成。智伸科(4551)6月營收7.32億元，年增33.11％，第2季營收22.44億元，年增53.31％；上半年營收45.06億元，年增48.82％。

吉茂指出，雖然受到全球貨運艙櫃短缺影響，但隨著美國各州陸續解封，用車需求大增，刺激客戶備貨意願加大拉貨力道，直接反映在營收表現上，帶動上半年營收年增率高達6成。目前產能利用率接近滿載，考量未來客戶訂單需求及兩岸工廠產能吃緊狀態，將規劃於墨西哥新冠疫情較緩和時，啟動第三地設廠事宜，以滿足北美客戶需求。

展望下半年，吉茂認為，在美國市場因競爭對手的退出及疫情解封後用車需求增加下，樂觀看待下半年出貨動能，維持今年持續成長趨勢。

智伸科併入旭申的綜效開始顯現，ZF傳動系統零組件新訂單挹注，以及運動、電子業績成長，帶動今年6月、第2季、上半年營收皆為正成長。第3季為汽車傳統暑休淡季，且目前美國地區塞港、全球航運運力吃緊等因素，整體訂單出貨仍需視船期排程而定。