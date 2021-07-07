金管會因應疫情衝擊，協調22家壽險業者推出保單借款紓困方案，由於申請條件寬鬆，且利率較勞工紓困貸款低，7月1日開辦迄今短短5天，已有超過1.43萬名保戶申請，受理借款金額達13.17億元，平均每日借出達2.63億元。

壽險業者此次推出的保單借款紓困方案，申辦期間原則上自7月1日至9月30日止，提供優惠利率1.28％、優惠期間3年，對象為符合5類資格中任一資格的保戶，單一申請人在同家壽險公司申請額度上限為10萬元。

由於保單借款紓困利率較勞工紓困貸款低，且申請條件寬鬆，只要有保單價值準備金的保單即可申請並立即撥款。據保險局統計，7月1日開辦首日短短3小時，即有1453位保戶申辦、受理保單借款金額達1.32億元。

保險局副局長張玉煇表示，據壽險公會最新統計，保單借款紓困方案截至5日已有1萬4369名保戶提出申請、申請件數1萬6288件，受理保單借款金額躍升至13.17億元，平均每日借出2.63億元，平均每件申請金額8.09萬元，每人申請金額9.17萬元。