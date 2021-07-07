徐瑄灃到現場慰問受災戶及施工人員。(市議員徐瑄灃服務處提供)

徐瑄灃到現場慰問受災戶及施工人員。(市議員徐瑄灃服務處提供)

徐瑄灃到現場慰問受災戶及施工人員，並陪同潭子區林區長發慰問金5000元給兩戶慰問。(市議員徐瑄灃服務處提供)

台中市潭子區潭子街二段65巷一間房屋，昨日清晨突然倒塌，另一間嚴重受損。市議員徐瑄灃說，所幸消防弟兄及時救援，並無傷亡；但蔡老先生與鄭先生一家，兩戶都是租屋，他們經濟拮据頓時無屋可供居住。她立即連繫市府及區公所提供協助，區公所協助兩戶暫時安置於豐原川賦商旅10天。

徐瑄灃到現場慰問受災戶及施工人員，並陪同潭子區林區長發慰問金5000元給兩戶慰問。

徐瑄灃說，據瞭解，10號蔡先生、謝小姐均各領有社會補助，華山基金會將提供長期服務支持陪伴。蔡先生決定先留在現場處理土石清運，也認為後方磚瓦區未受損，應可繼續居住，目前無遷居打算，也希望能申請市府修繕補助來貼補房東的修繕開銷。

鄭家成員部分領有社會補助，預計先暫住社會局提供的10日旅館安置，目前已洽請朋友幫忙找尋新租屋處，期盼在10日內完成搬遷。社會局大雅家庭福利服務中心對後續搬遷、租屋會再追蹤了解。

徐瑄灃對市府立即救援，社會局及潭子區公所立即協助受災戶，深表敬意。