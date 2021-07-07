鹿林天文台分享7月7日流星影片

宜蘭網友分享巨大火球閃爆天空影片，其他網友笑稱：宜蘭人都乖乖在家，外星人你好意思來？（截自臉書《宜蘭知識+》）

今天（7日）凌晨0時許，全台不少民眾都目睹一顆巨大火球劃過天空，甚至數度「爆炸」照亮整個夜空，引發熱烈討論，這到底是什麼，還有宜蘭人笑稱：「宜蘭人都乖乖在家了，外星人你好意思來？」。不過根據中央大學天文研究所鹿林天文台臉書訊息，這是流星，並形容「超級猛的一顆，爆了4次」。

不少臉書社團，包括《宜蘭知識+》、《花蓮爆料王》，都有網友分享巨大火球閃爆、照亮天空的影片，畫面相當壯觀驚人。另外包括苗栗、雲林、宜蘭、花蓮、台東，都有網友回報目睹這顆巨大火球。

不少宜蘭網友幽默回應：「宜蘭人都乖乖在家了，外星人你好意思來？」、「算是外地人，所以我們不歡迎」、「不管是誰來了…請較他戴好口罩」也有人猜測是飛機、軍方信號彈。不過有一名網友表示：「近期魔羯座的流星雨極大期將到，它的流星速度較慢，所以有很高的機率在南方天空看到，剛剛大家看到的位置就是在摩羯座附近，所以應該是魔羯座的流星群沒錯。」。

而中央大學鹿林天文台也在臉書分享照片、影片，證實這顆巨大火球確實是流星，並表示「超級猛的一顆」、「爆閃四次」、「不知道玉山主峰有沒有事」，其中一段影片是流星閃爆瞬間，民宅整個像被「打光」一樣照亮，非常壯觀，鹿林天文台小編更打趣說「不是你電腦懷掉」。

巨大流星天空閃爆，瞬間照亮民宅。（截自鹿林天文台臉書）