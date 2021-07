29歲知名俄羅斯AV女優克里斯蒂娜•莉西娜(Kristina Lisina),近日驚傳墜樓身亡,而她手上還握著一枚硬幣,上面寫著「你永遠在我心中」(You are always in my heart),詭異字句讓她的死因更添神秘氣息,不過目前警方仍在調查死因。

據外媒報導,克里斯蒂娜遺體被發現在聖彼得堡涅夫斯基區的一棟公寓樓下,由於身上只有一張信用卡,沒有任何證件,所以警方花了一段時間才確認她的身分,而她的男友也證實她的死訊,並表示因為葬禮費用需70至80萬盧比(約新台幣28萬元),期盼外界能伸出援手。

不過離奇的是,當地媒體曝光克里斯蒂娜生前幾分鐘被監視器拍到的最後身影,她獨自在街上吃著洋芋片漫步,接著便不見人影,而她遺體被發現時,手上還緊握一塊硬幣,上面寫著「你永遠在我心中(You are always in my heart)」,而警方已介入調查死因,但還未公布詳細案情。

克里斯蒂娜以藝名「Kris the Foxx」活耀於Pornhub和OnlyFans等各大色情網站,她過去受訪曾表示,因為受不了枯燥的銀行工作,只待5天就不幹了,便毅然決定踏入色情產業,而因為外型美豔加上大尺度的演出,迅速走紅,成為全球最受歡迎的AV女優之一。

