29歲知名俄羅斯AV女優克里斯蒂娜•莉西娜（Kristina Lisina），近日驚傳墜樓身亡，而她手上還握著一枚硬幣，上面寫著「你永遠在我心中」(You are always in my heart)，詭異字句讓她的死因更添神秘氣息，不過目前警方仍在調查死因。

據外媒報導，克里斯蒂娜遺體被發現在聖彼得堡涅夫斯基區的一棟公寓樓下，由於身上只有一張信用卡，沒有任何證件，所以警方花了一段時間才確認她的身分，而她的男友也證實她的死訊，並表示因為葬禮費用需70至80萬盧比（約新台幣28萬元），期盼外界能伸出援手。

不過離奇的是，當地媒體曝光克里斯蒂娜生前幾分鐘被監視器拍到的最後身影，她獨自在街上吃著洋芋片漫步，接著便不見人影，而她遺體被發現時，手上還緊握一塊硬幣，上面寫著「你永遠在我心中(You are always in my heart)」，而警方已介入調查死因，但還未公布詳細案情。

克里斯蒂娜以藝名「Kris the Foxx」活耀於Pornhub和OnlyFans等各大色情網站，她過去受訪曾表示，因為受不了枯燥的銀行工作，只待5天就不幹了，便毅然決定踏入色情產業，而因為外型美豔加上大尺度的演出，迅速走紅，成為全球最受歡迎的AV女優之一。

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