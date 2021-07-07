小編今天（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。多位不願具名的投資專家指出，國內航運股已與國際脫鉤，以馬士基（Maersk）及中國遠洋運輸集團（COSCO）評價面（市值／運能）來看，約1.7～1.8萬美元／TEU，但萬海為6.7萬美元／TEU，評價是超級貴，長榮及陽明都超過3萬美元／TEU，評價是很貴，提醒投資人留意追高風險。

【1】航運股成交占比5成 投資專家示警：不健康

台股6日閃現18008點歷史新高，惟資金大舉向航運股挪移，當沖熱浪推升航運市值達3.38兆多元、僅有電子股十分之一的航運股，成交值卻爆出2919億元，成交值占比逼近五成。多位投資專家對航運股由當沖所推疊的量能及過高評價示警，認為資金單一集中在航運股，對市場並不健康。

【2】陽明、台驊5月每股賺逾3元

擁抱高運量、高運價的航運大多頭時代，陽明、台驊投控大賺驚人超額利潤，5月每股都賺進逾3元！陽明5月獲利尤其讓人驚豔，首度單月突破百億元大關、來到105.23億元，每股賺3.15元，居貨櫃三雄之冠；累計前五月獲利更逼近440億元，每股賺13.3元，海賺逾一個股本。

【3】國巨上半年EPS 20元起跳

趕在股東會前夕，國巨6日公布6月營收，不受季底盤點、關帳干擾，以95.05億元創下最近33個月新高紀錄，年增109.4％，累計第二季合併營收277.24億元，為單季次高水準，僅次於2018年第三季，第二季營收表現亮眼，法人推算，國巨上半年每股獲利可望自20元起跳，較去年同期的12.6元成績出現勁揚。

【4】上市股利遲到 台灣50 ETF配息受干擾

元大台灣50 ETF（0050）最新配息公告出爐，每單位擬配發0.3元，換算殖利率約0.21％，21日除息。值得注意的是，由於今年上市公司受疫情干擾，除息時程遞延，導致0050配息金額低於近四年同期水平。法人認為，以全年度來看，台股現金股利創高基礎不變，僅是領息時間點往後，預料仍有望上演秒填息行情。

【5】OPEC＋鬧分裂 油價高檔反轉

國際產油大國聯盟（OPEC+）未能就增產達成協議，且宣布產能協商會議無限期延後，國際油價觸及6年新高後反轉下挫。分析師認為，由於聯盟有分裂之虞，各主要產油國在拉高收益考量下將紛紛增產，油市中長線看跌。