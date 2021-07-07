近10年來，電訊、資通科技快速進展，也愈來愈能滿足臨床醫療照護的需求。這些數位科技包括應用5G資通網絡的物聯網、大數據分析、深度學習衍生的人工智慧及區塊鏈；這些系統把醫療體系（醫院、醫師、患者）和醫療數據（電子病歷、患者表徵、影像）透過5G資通網絡的物聯網高度鏈結；藉由大數據分析而由人工智慧導出健康風險的預測、預防、及醫療評估模式；並由區塊鏈構築了完整的數位醫療生態系。

2020年COVID-19疫情以來，全球各國的醫療體系皆開始導入數位科技、發展遠距醫療及視訊照護用以平緩醫療負荷，減少交替感染，保持醫療量能。台灣在此一領域的開拓，亦未缺席。

●透過COVID-19形成數位產檢發展契機

現行產前檢查常規源自1930年，依此常規一位低風險孕婦（約佔所有孕婦90%）在懷孕期間平均將接受12～15次的傳統產前檢查；歷經90年醫學進展，此一常規並未與時俱進。近期全球母胎醫學界，啟動基於循證醫療及價值醫療的產前照護準則檢討，將傳統面對面診療大幅以遠距及視訊訪視取代。

許多研究證實減少醫院實體產前檢查次數並導入居家監測，對母胎健康結局有更多正面好處。2020年COVID-19疫情發生，國際母胎醫學專業組織更基於減少醫療負荷及建立社群距離，皆建議減少實體產檢措施，架構視訊產檢的母胎照護模式；形成了發展數位產檢的新契機。

●產前照護數位醫療基礎建設已完竣

2017年台灣孕產科技研究TARGET（TAiwanese Research for GEstational Technology）聯盟成立，同時啟動孕產期母胎健康數據的收集，分析架構孕婦收縮血壓、舒張血壓、心率、呼吸率、體溫、血氧度6項母體生命表徵正常值及預警數據分析程式。

同時，藉由金捷生物科技股份有限公司開發的孕婦居家健康監測裝置（內置AI預警分析程式）、聽音式無線居家胎心率監測裝置，及AI胎兒心率（fetal heart rate）分析程式，提供孕婦進行居家母體及胎兒健康監測，建構了「待即得」產檢（取Target OB care之音義）模式。

這是全球第一套整合居家、醫院、人工智慧數據分析、5G資通網絡的物聯網，和配戴裝置的智慧型遠距產科監測輔助系統。產前照護模式的改革、數位化為一必然趨勢。

其發展是以產前照護為核心，開發出具備自動分析預警功能的居家胎心監測配戴及母體生理監測裝置，「待即得」產檢模式將可帶動台灣相關之母胎健康數位醫療、穿戴裝置、應用軟體及整體服務模式產業鏈的研發、製造、輸出。