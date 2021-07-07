嘉義縣太保市1名85歲洪姓老翁，本月1日外出後至今（7）仍未回家，家人心急PO網尋求監視器畫面；老翁當天是騎著腳踏車外出，騎了1個多小時後，路口監視器拍下他最後出現在六腳鄉「雙涵社區」，之後便失蹤；而4日當地也有1名75歲男子外出捕魚失蹤，最後被發現溺斃身亡，經確認身分非該失蹤老翁。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他的阿公現年85歲，家住在嘉義縣太保市的新埤地區，7月1日從住家騎腳踏車外出買東西後就再也沒有回家，原本是要到六腳鄉的魚寮社區，不過監視器中最後的身影是在六腳鄉「雙涵社區」，之後就不知去向；原PO發文希望附近民眾能提供監視器幫忙尋人。

洪姓老翁1日外出後至今（7）仍未回家，當天是騎著腳踏車外出，騎了1個多小時後，路口監視器拍下他最後出現在六腳鄉「雙涵社區」，之後便失蹤。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友表示，他的阿公當天是穿著橘紅色上衣，患有重聽與失智，他擔心阿公因為走失相當緊張，加上失智可能導致無法報警、與人溝通，1日已報警列為失蹤人口，當地警察、搜救隊、社區巡守隊也積極地在尋人，但到目前仍未找到人，「我們這幾天已經把這附近的鄉鎮，包含田間小路堤防都找了好多遍，很難過也很無奈。」

不過巧合的是，當地1名75歲賴姓男子在4日因大雨後欲出門抓鱉，當晚也未回家，隔天搜救人員在牛稠溪進行搜索，先是在麻魚寮溪底公園旁發現機車，最後古恩宮附近水域發現已溺斃的遺體；不過原PO表示，該賴姓老翁不是他的阿公，但也是他叔叔的朋友，同感悲痛。