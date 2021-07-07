台中市7日起至9日針對第8類70歲以上長輩、60歲以上原住民，及1至7類族群施打莫德納疫苗；幼兒園及立案兒童課照中心人員，市府將於8日及9日兩天施打。衛生局強調，需施打第2劑AZ疫苗的民眾，7日起可至台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、童綜合醫院官網預約。

市長盧秀燕指出，台中市7日起至9日止，將為70歲以上長輩、60歲以上原住民施打疫苗，民眾即可透過「台中防疫專區」圖卡資訊，及點選「COVID-19疫苗預約」選擇「快打站」清楚了解此次快打站開設時間、地點等，歡迎市民朋友「好康道相報」，多加利用網站。

市府表示，台中市高達1萬177人的幼兒園及兒童課照中心人員，教育部因故延後於8日到貨，將依原訂計畫於8日、9日安排在快打站接種；快打站今起3天開打，將成中市最大規模的施打潮。

衛生局長曾梓展說，需施打第2劑AZ疫苗的民眾，今起可至台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、童綜合醫院官網預約，建議AZ疫苗第1劑接種後間隔10至12周再接種第二劑疫苗，效益較佳。

市府強調，唐鳯政委設計開發的「疫苗施打意願登記與預約系統」已上線，目前於金門、馬祖、澎湖試辦登記預約施打，全國第9類「18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」及第10類「50-64歲成人」已可第一階段意願登記，後續符合資格者再依簡訊通知進行施打預約。