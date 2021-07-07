桃園銘傳一間雙贏套房將衛浴設備裝在陽台，引發網友熱議。（圖／翻攝自591租屋網）

桃園市龜山區銘傳大學一間奇葩套房被分享到臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》，引起網友討論，只見套房名稱為「雙贏」，每月租金5000元，房間內部該有的家具都有，卻獨獨少了衛浴設備，從畫面中可見，房東將廁所、洗手檯和蓮蓬頭都裝在陽台上，讓不少人看了超傻眼直呼，房東贏了兩次。

臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》昨天發文分享一間奇葩的套房，從畫面中可見，這間套房的衛浴設備竟然裝在陽台上，下方還寫著「雙贏學生套房」的字樣。

實際搜尋591租屋網發現，這間套房的月租金為5000元，房間內部看起來還算乾淨整潔，有一張單人床、衣櫃、桌子、櫃子、沙發以及一個小冰箱，但房間的有點小，因此房東將廁所、洗手台以及鏡子等衛浴相關的設備，通通都裝在房間外面的陽台上。

超扯的「雙贏學生套房」曝光以後，引起網友們熱烈討論，「雙贏的意思是，房東贏兩次」、「小時候我家養的狗也是睡陽台」、「直接省了抽風機的錢」、「連電熱水器都附在馬桶旁我就放心了，寒流來睡在窗簷上還能開熱水保暖。」也有人看完照片傻眼直呼「這是洗大體的地方吧？」

不少網友則笑說，「我覺得其實還好，蠻通風的，採光也好」、「邊拉屎邊洗澡，通風不怕一氧化碳中毒，根本三贏、四贏、五贏」、「同時有陽台又有廁所，真的是雙贏了」、「大便通風、沖澡不悶，雙贏」、「我不知道為什麼覺得還蠻舒適的」。