美股周二漲跌互見，台股今(7日)開盤小跌11.82點，以17901.25點開出，長榮今起被列入第二次處置股票，每20分鐘撮合一次，開盤以215.5元開出，下跌8.5元，跌幅3.79%，陽明開盤後不久股價即衝到230元的新高價。

美國6月服務業景氣擴張趨緩，美國公債殖利率走低，石油輸出國家組織與盟國(OPEC+)談判陷入僵局，加以市場等待即將出爐的聯準會(Fed)6月會議紀錄，投資人選擇先獲利了結，標普500指數終止連7漲，終場下跌8.8點，或0.20%，收在4343.54點，那斯達克則再創新高，指數上漲24.31點，或0.17%，以14663.64點作收，道瓊工業指數收盤下跌208.98點，或0.60%，收在34577.37點，費城半導體指數收盤下跌7.90點，或0.24%，收在3307.92點。台積電ADR與聯電ADR分別上漲0.94%與0.21%。

台股6日一開盤就突破萬八大關，創下18008.37點的歷史新高，逢高調節賣壓出籠，指數震盪，終場收在17913.07點，下跌6.26點，成交值6000億元，三大法人合計賣超33.09億元，其中，自營商賣超31.08億元，投信賣超3.2億元，外資及陸資則是買超1.19億元。