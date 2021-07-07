在美國獨立紀念日周末長假結束後，周二美股道瓊指數和標普500指數收黑，投資人擔心這場大流行病的經濟復甦蜜月期可能已經過去，金融股和其他對經濟情勢敏感的周期股表現疲弱。不過，以科技股為主的那斯達克指數小漲作收，並刷新歷史高點。

周一（5日）美國因逢獨立紀念日（7月4日）補假，美股等金融市場休市。

最新數據顯示美國6月服務業擴張放緩，可能是受到勞動力和原材料短缺影響。

周二收盤，道瓊工業平均指數跌208.98點或0.6%，為34,577.37點，陶氏（Dow Inc.）、開拓重工（Caterpillar）、摩根大通和雪佛龍帶來最大的拖累。

標普500指數開盤創下歷史新高後反轉，終場收跌0.2%，為4,343.54點，結束連漲7日、連7日創新高的升勢，這是自8月以來維持最長的升勢。

那斯達克綜合指數收漲0.17%，為14,663.64點，創下歷史新高。

標普500指數11大類股中，以能源股重挫3.2%、金融股跌1.55%和材料股跌1.44%，表現最疲弱。

石油輸出口國組織與其減產盟友OPEC+仍無法就產量安排達成協議，並宣布無限期延長協商會議，周二國際油價在創下多年高點後反轉直下，終場紐約期油重挫2.38%，布蘭特期油大跌3.41%。

美國10年期指標公債殖利跌破1.4%，創下2月24日來新低，標普銀行股指數應聲下挫2.5%。

Alan B. Lancz & Associates總裁Alan Lancz表示，美債殖利率下滑，顯示投資人可能擔心經濟或許不像股市所呈現的那麼好。此外，上季末美股表現強勁且近來屢創新高，投資人可能正在獲利了結。他表示，上季末的表現非常好，但現在周期型股票確實受到衝擊。

華爾街普遍預期，在歷史性的經濟重啟帶動美股在上半年締造強勁的表現後，今年下半年的漲勢可能縮小且較不穩定。標普500指數今年以來已經上漲近16%。

根據CNBC 彙整16位頂級策略師的預測，華爾街對標普500指數年底的預測目標為4,276點，較當前價位下跌近2% 。

標普500成長股指數收漲0.5%，盤中一度觸及歷史新高；相較之下，標普500價值股指數下挫l%。

CBOE波動率指數上揚1.37點，收在16.44點，創下兩周新高，突顯出投資人的不安情緒。

個股方面，美國國防部取消與微軟簽定的100億美元《聯合企業國防基礎建設》(JEDI)雲端運算技術合約，亞馬遜應聲大漲4.7%，並創下歷史新高 。該部門將重擬一份可能納入多家供應商的新合約，亞馬遜和微軟都可望分食大餅。此外，賈西（Andy Jassy）周一正式接任亞馬遜執行長，前執行長貝佐斯（Jeff Bezos）則轉任執行董事長。

滴滴全球（Didi Global）股價重挫19.6%，該公司在紐約證交所風光上市不過兩天時間，中國監管機構在上周末即以非法收集用戶信息為由，下令該中國網約車巨頭的應用程式全面下架。

投資人將密切關注周三公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）6 月會議紀要，以尋找美國央行逐步縮減量化寬鬆（QE）計畫的相關線索。