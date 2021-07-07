國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗披露，民進黨主席特助洪耀南在臉書發文調侃花蓮人搶打疫苗殘劑一事。（圖／取自楊植斗臉書）

花蓮人4日「百米賽跑」搶打疫苗殘劑的畫面，舉國譁然。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗披露，民進黨主席特助洪耀南5日在臉書發文，跟風稱應將「殘劑」改名「詠春疫苗」。楊痛批，若疫苗充足誰需要搶殘劑？「詠春疫苗」這個笑話，是民進黨用600餘條人命灌溉，民進黨的笑竟建立在他人的痛苦上，堪稱「全世界最丟臉」且「豬狗不如」。

楊植斗5日在臉書發文表示，網友創意無限，認為「殘劑」一詞太難聽，不如改名為「詠春疫苗」，「詠春」就是台語的「用剩」；這是人民的苦中作樂與自娛娛人。然民進黨蔡英文主席的特助洪耀南，卻在臉書發文，跟著稱：「花蓮人搶打『詠春』疫苗多好。詠春台語『用剩』有剩的意思。」

楊植斗怒轟洪耀南：「憑什麼分享這則笑話？」楊指出，「詠春疫苗」這個笑話，是民進黨用600餘條人命灌溉，在痛苦的脈絡下孕育而成，如果疫苗充足，誰需要搶殘劑？人民笑，是覺得這個政府荒謬。民進黨笑，是把快樂建立在他人的痛苦。沒本事買疫苗，還敢拿殘劑開玩笑，全世界最丟臉的，就是你民進黨。洪耀南既然覺得「詠春疫苗」很有意思，「不知道有沒有把這個笑話講給蔡英文聽，蔡英文聽完之後，有沒有笑呢？」

不僅如此，楊植斗表示，其實坊間的自嘲有很多，全是人民苦中作樂，諷刺時政的結晶。除了詠春疫苗外，之前看到美國動物園的新聞，已經有老虎施打疫苗，未來連豬都打得到，而台灣則是狂奔搶殘劑，被民眾批「像狗一樣」。面對這樣的窘境，就有網友說笑，認為這下子，台灣人民真的是「豬狗不如」了。過去講「豬狗不如」是誇飾，如今「豬狗不如」成了現實。眼見人民「豬狗不如」，洪耀南跟蔡英文，笑得出來嗎？