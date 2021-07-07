踏入捷絲旅十鼓館，舊糖廠的巨型鐵製漏斗高掛，是大廳融入糖廠特色極具戲劇性的意象。（圖／晶華酒店集團）

捷絲旅十鼓館愜意閒適的交誼廳「鼓逸廊」，設有美式手足球檯、多項桌遊，以及自助洗衣間及自動販賣機。（圖／晶華酒店集團）

位於捷絲旅十鼓館一樓的全日餐廳「Just Cafe捷食藝」因應三級警戒無法內用，也推出早午餐外帶外送服務。（圖／晶華酒店集團）

捷絲旅十鼓館「鼓趣客房」設有上下舖四床，三五好友能保有各自隱私睡眠空間，並體驗背包客的樂趣。（圖／晶華酒店集團）

捷絲旅十鼓館過七成以上的房間都設有陽台，圖為兩大床的「鼓迎家庭客房」。（圖／晶華酒店集團）

捷絲旅十鼓館「十鼓套房」有14.5坪，除臥室與客廳，更有飯店中少見1：1的景觀露臺。（圖／晶華酒店集團）

捷絲旅台南十鼓館「十鼓套房」的臥室有一股復古文青風。（圖／晶華酒店集團）

捷絲旅台南十鼓館「鼓趣客房」有上下鋪四床，適合三五好友同住。（圖／晶華酒店集團）

新冠肺炎疫情打亂了許多人的生活，更完全破壞了許多企業的運作，甫試營運便遇上全國三級警戒的「捷絲旅台南十鼓館」也無法倖免，此台南旅宿新標的，為首座復古糖廠主題式風格旅店，懷舊奢華混搭的旅宿空間本計畫在6月底就迎來赴台南府城度假的旅人入住體驗，卻因本土疫情升溫，所有計畫往後遞延。如今「微解封」在望，停擺的市場可望在高強度管制下，慢慢走向開放。捷絲旅台南十鼓館即日起至7月31日推出不分平假日每房含早餐2299元起的優惠價格，提供有住宿需求的旅客，挾「全新」之勢，這樣的價格預料將成為不少旅人疫情後第一場小旅行的首選。

耗時兩年、斥資8億元興建的「捷絲旅台南十鼓館」，是晶華國際酒店集團旗下品牌「捷絲旅Just Sleep」全台第9個據點，由十鼓文旅股份有限公司委託晶華國際酒店集團經營管理，飯店緊鄰十鼓仁糖文創園區與奇美博物館，是該區第一家由五星級酒店集團經營的商務度假型飯店，前往高鐵站、機場都很方便，計畫到府城觀光或是洽商的旅人，可以輕鬆探索文藝景點，同時體驗捷絲旅特有的貼心服務。

「捷絲旅台南十鼓館」建築外觀由葉世宗建築師事務所負責，受到台灣糖廠懷舊的氛圍以及特色鼓樂所散發的充沛藝術能量啟發，外觀造型是以糖的結晶體為靈感，呼應糖廠歷史。室內設計則請到宇寬設計公司操刀，融入磨石子、壓花玻璃、紅磚牆等復古元素，以製糖工廠的凡爾筏輪與金屬網等物件妝點，透過現代工法的改變和材質拼貼，讓傳統暨經典的靈魂展現新穎時尚的面貌，揉合出專屬於捷絲旅十鼓館的空間意象，整體空間設計融入糖廠溫潤的色調與建築特色。

「捷絲旅台南十鼓館」樓高10層，設有129間房間，其中有113間客房、16間套房，共計有8種房型可供旅人們依自身需求進行選擇。捷絲旅台南十鼓館亦是全台首家擁有戶外泳池的捷絲旅，台南十鼓館的戶外雙水道常溫泳池、以及水深50公分的兒童專屬戲水池，讓旅人可以坐擁南台灣的暖陽綠地，遠離都市的塵囂紛擾。

照設計師規畫，旅人踏入「「捷絲旅台南十鼓館」大廳，便能感受到南國艷陽自大片落地窗前的木百頁婆娑灑落，舊糖廠的巨型鐵製漏斗高掛，是大廳融入糖廠特色極具戲劇性的意象。白天，怡雅天光綠意環繞：入夜後露天電影院的屏幕在滿天星空下緩緩升起，為假期的夜晚拉開序幕。

位於2樓愜意閒適的交誼廳「鼓逸廊」，設有美式手足球檯、多項桌遊、自助洗衣間及自動販賣機，是旅人們盡享歡樂時光的共享空間，舊時糖廠內的標語「你的安全是靠你小心，不是依靠你的運氣」，更透過設計的巧思在此重現，處處結合在地特色元素。自然詩意的寬闊露臺，白日夜晚情調各異，任旅人在蒼芎微風中恣意沉浸假期的悠閒情韻。

「捷絲旅台南十鼓館」主要客源鎖定親子出遊、年輕旅客及會議團體，129間客房規畫有8種房型，超過七成以上的房間都設有陽台，在房內陽台即可享受府城暖陽，細品台南十鼓館的閒適恬靜。飯店整體房間設計以雙床為主，提供旅人們多元的住宿選擇。全館僅有三間的「十鼓套房」擁有14.5坪的寬敞空間，除了臥室與客廳，更有飯店中少見1：1的景觀露臺得以延伸活動範圍，讓旅人在房內即可坐享開闊美景。吸睛的「鼓趣客房」也預計將會成為旅人們的打卡熱點，活潑溫馨的上下舖四床設計，讓成群好友能保有各自隱私的睡眠空間，入住飯店也能體驗背包客的樂趣，打造高CP值的旅宿亮點。

位於飯店一樓的全日餐廳「Just Cafe 捷食藝」，因應疫情三級警戒無法內用，也推出早午餐外帶外送服務，由台南晶英酒店星級主廚團隊親自駐點的捷食藝，每日嚴選新鮮食材，提供活力早午餐組合，歡慶開幕推出滿千送百優惠，單筆消費滿600元，還可享飯店十公里內免費外送。