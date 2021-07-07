【愛傳媒特約記者賴御文報導】今天是「七七事變」84週年，在1937年7月7日的晚上，當時佔據東北多年的日本軍隊包圍了北平外城外的蘆溝橋，隔天雙方交火，掀起了八年中日戰爭的序幕。

當天晚上，駐紮在豐臺的日本軍隊移向北平進行夜間軍事演習，並以搜尋失蹤士兵為由，要求進城搜查，被拒絕後就包圍了盧溝橋，隔天展開炮擊，是為「七七事變」。

當時國軍的駐軍的29軍軍長宋哲元（見照片左）在蔣中正委員長的指揮下展開還擊。自從1931年的「九一八事變」日軍佔領東北以來，國軍一直忍辱負重，至1937年才展開反擊。此役之後，宋哲元廣為全國民眾認識。

宋哲元後來一直是中日戰爭的前線將領，他的部隊除了開出抗日戰爭的第一槍之外，也創造了大刀隊完敗日軍的空前勝利。

1933年3月承德失守，宋哲元派軍緊急增援喜峰口，該軍的趙登禹、王治邦旅在3月11日出動大刀隊，夜襲喜峰口外潘家口的日軍，3月12日凌晨全殲日軍騎兵與炮兵部隊，此次大獲全勝，打破了日軍不可戰勝的神話，激勵了全國的抗戰精神，再度讓29軍軍長宋哲元揚名海內外。

宋哲元1885年10月30日出生於山東省樂陵縣，幼貧，1907年考入北洋陸軍的武備學堂，原本是北洋軍閥中直系將領馮玉祥的愛將，名列「五虎將」。馮玉祥1926年帶領所部集體加入國民黨，但是在1929年起多次起兵倒戈反抗國民政府都失敗。

1930年蔣中正指派張學良收編馮玉祥舊部，宋哲元部在1931年被整編為東北軍第29軍，宋哲元擔任軍長。

「七七事變」後，宋哲元率領第29軍同日軍多次激戰，失利後退出北平，改任國民革命軍第一集團軍的總司令，繼續抗日作戰；1938年升任第一戰區副總司令。

在抗日戰爭中大放異彩的宋哲元將軍，未能親眼見到抗日戰爭的勝利，他在1940年3月因為肝病辭職，4月5日病逝，國民政府追授一級陸軍上將。

宋哲元的夫人常淑青為滿族，後來定居台灣，1966年病逝。

宋哲元夫婦生育一男六女，兒子後來在美國當外交官，六女獲得博士學位；外孫唐德良為美國哥倫比亞大學公共衛生學院環境健康系教授。