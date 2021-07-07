【愛傳媒楊秉儒評論】大家現在覺得很難受，是嗎？覺得天天三級警戒很不方便，是嗎？那些開餐廳的，在夜市擺攤的，在吃到飽餐廳打工的，你們覺得全台灣遲遲不解封，老闆開不了工，自己都快活不下去了，是嗎？

告訴你，當初民進黨政府搞出3+11和諾富特破口，把新冠病毒弄進台灣，日子就是會變得這麼艱苦。

先不講新冠病毒的潛伏期問題，因為現在新冠病毒不斷變種，潛伏期已經無法作為最主要的參考依據；單以之前竹南外勞宿舍的事件為例，當時只有4、5位有症狀，所以全部隔離篩檢，結果一抓抓出200位確診病例，這表示身體健康但病毒帶在身上跑的無症狀感染者與症狀明顯的新冠病毒感染者人數比例大約是195:5。要是放大到整個台灣社會來看，2350萬的人口，你說說現在社會上的黑數有多少？坦白告訴你，民進黨政府只是不想講，也不敢講。

但是2021年7月3日，報載陳時中還是講白了：『從今年5月到現在有社區傳播，幾乎說台灣一定有隱形傳播，所以未來整體面對疫情，要積極預防作為有即時應變反應，這是一定程度不排除有隱形傳播者在，每人都要提高警覺。』（政府無作為，是要人民如何提高警覺我也是很好奇啦！）

現在從中央到地方，民進黨都甩鍋給柯文哲跟侯友宜，說都是雙北防疫沒做好，說一句實在話，你們民進黨政府就算把柯文哲與侯友宜打殘了，也解決不了真實的疫情。

沒有真正的強制普篩、沒有全民PCR、快篩試劑又貴到沒人想買，就算買了拿回家自己篩檢，真被你自主篩檢發現你是陽性，說實話，你敢到處聲張嗎？其實，以195:5的黑數來形容傳染鏈的概念就是，即使當時你PCR出195個確診者，潛伏的其實還有，而潛伏的被感染者卻沒發病，然後病毒量夠了又繼續傳染給別人，所以表面上疫情趨緩，可是下一波蓄勢待發的新疫情在暗地波濤洶湧…。你說抗疫苗指揮官陳時中跟民進黨政府敢不敢宣布2021年7月12日解除三級警戒？換作是你，你敢嗎？

台北市加上新北市，雙北的的人口總數約為667萬人，比起苗栗那幾個工廠不曉得多出多少倍；幾百萬人的城市真的要在短時間之內完全杜絕疫情擴散，就只有封城一路。近期的廣州就是最好的例子。不過，封城就等於是戒嚴，明明知道長痛不如短痛，蔡英文領導的民進黨政府打死也不會選這一條路。但是，從今年5月一路拖到7月，蔡英文與民進黨的政治聲望一路下滑，無計可施之下就卯起來打柯文哲跟侯友宜，這個嘴臉再怎麼難看也要撐下去，不然無法跟綠營側翼以及台灣覺醒青年們交代。

其實，台灣現在要如何有效斷絕新冠病毒疫情，先決條件還是要拿到足夠的疫苗，達到可以發揮群體免疫的70%以上疫苗施打覆蓋率，之後再來觀察，新的變種新冠病毒讓AZ、莫德納或者是後續可能會進來的BNT疫苗失效的數據，即時因應。這不應該當成是未來式，而必須是快馬加鞭的現在進行式。

在數百萬人聚集的大城市裡，如果已經潛藏了如此龐大的交叉黑數疑慮，現在任何所謂的行政管理手段，都只會是以管窺天而已。抓感染者如果像兩光的泥作土木師傅在抓漏，今天PCR出這一區有十幾個，哇！好緊張好緊張！明天又PCR出另一區又有好幾個，哇！又好緊張好緊張！然後永遠不敢全面解除三級警戒，只能搞出什麼「微解封」的鳥名堂，疫情一波未平，一波又起，永無寧日。

畢竟在沒有全面普篩的檢測下，到底有多少無症狀感染者是帶著新冠病毒跑來跑去？我們完全沒有足夠的數據可以做評估，而以台灣目前的疫苗數量以及那低到可憐的疫苗施打覆蓋率，下一波的疫情再度爆發，究竟會是什麼時候？大家的恐懼心理又要何時才能得到舒緩？這種提心吊膽的日子究竟要過到何年何月？

民進黨政府與側翼覺醒青年們不用一天到晚煽動民眾，讓大家覺得自己是在陪雙北坐牢，或是指控雙北市長不跟中央疫情指揮中心配合，究竟要鬧到什麼時候？

用PCR把看起來無事的皮膚底下那個早已化膿的毒血逼出來，場面當然不會太賞心悅目，人民也覺得煩，怎麼別的縣市，尤其是民進黨執政的縣市都好好的，雙北天天在確診？呵呵！那是大家都不敢面對現實？

你以為雙北願意這樣玩喔？大家施政誰不喜歡每天看到的都是漂亮數字？雙北的柯文哲與侯友宜也可以不要動不動就PCR啊！天天翹腳捻嘴秋講屁話，出事了再甩鍋，這種神仙日子誰不想過？對吧？

作者為資深媒體人

●評論文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。