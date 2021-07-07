【愛傳媒陳朝平專欄】全世界文明國家打疫苗，都是以醫護人員和老人優先。唯獨咱們這個國家，將中央及地方官員列為第二類優先施打的清單中，疫苗缺缺，庶民百姓苦求疫苗而不可得，民眾搶打疫苗殘劑，烈日奔波甚至慘跌，做官的，毋須負責，還搶在老百姓前頭接種疫苗？

先前聽說，第二類優先施打的對象，包括了中央8千高官和9萬名地方政府的各級官員，族繁不及備載。

7月5日赫然傳出，中央及地方官員接種的「目標人數」居然高達16.6萬人。其中，衛福部疾管署和食藥署的施打率竟然高達105%和169%！

施打率超過100%，意味著名單存有虛報、浮報的問題，特權疫苗已飛入疾管署和食藥署！特權疫苗飛入，真不知負責審查國產疫苗緊急使用授權的食藥署，如何能說服民眾將手臂留給高端和聯亞疫苗？

像民進黨這種「有事你服其勞，有好康我先嘗」的政黨，誰相信它有高瞻遠矚的能力？誰會相信它能與民共患難？誰又會相信他們會做勇敢的台灣人，和中共戰到一兵一卒、戰到剩下一支掃帚？

從疫苗看政黨。民進黨不過就是一群貪生怕死的小人！信民進黨者，必遭民進黨出賣。

作者為資深媒體人

照片來源：民進黨官網截圖。

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