【愛傳媒黃文博專欄】只要願意回去，隨時可以啟程。朋友說，跟孩子24小時相處的日子，父子從尷尬淺談到終於放開心防深談，他驚訝地了解原來在兒子眼中，他的重要性慘輸學校老師。

雖然他試圖用更坦誠的態度修補距離感，但兩人的關係似乎就卡在一個關口過不去。對他而言，從兒子小學時對他的崇拜，到現在大學時對他的戒心，他第一次覺得跟兒子的關係應該回不去了。

另一位曾經的同事，夫妻兩人平日都忙於工作，居家辦公還沒有幾天，就覺得對方老是存在眼角餘光裡，彼此也沒多說什麼，頗有默契的各據一個房間，架起屬於自己的居家辦公室，只有吃飯會聚在一起。他笑說，剛結婚時那種天天都想膩在一起的感覺，似乎回不去了。

病毒把大家趕回家中，強迫每個人面對一些不願面對的真相，回不去的豈止親子關係和夫妻互動？回不去的還有曾經給彼此的承諾、替未來預設的美好、一本本買了始終未讀的書、約定要去吃的星級餐廳、幾句想講又吞回喉嚨的心裡話。

直到解封的日子一再後延，開始放更多注意力在身旁，才終於發現一旦不再把家當成睡覺的地方，原來家裡藏著好多被淡忘的角落；一旦不再把家人看做共處一室的同居人，原來彼此共擁有許多被遺忘的記憶。

我收在電視櫃抽屜裏近百片CD，不知遺忘多少年，最近總算重見天日，光碟已經霉斑處處，仔細清洗晾乾後，好幾片當初百聽不厭的CD，回天乏術，那些悅耳動聽的聲音再也回不去了。

雖然遺憾，但時隔二十多年重新聆聽懷舊CD，去除霉斑後的歌聲依舊勾起塵封已久的記憶，有點模糊但輪廓清晰，稍嫌淡薄卻形影俱在。所謂回不去了，或許只是不敢打破慣性的藉口吧？就像沒有洗不掉的霉斑，只有懶得打開的CD。

霉透的CD侵蝕光學訊號，日子久了，真回不去。尷尬太久的父子關係錯成兩條平行線，再也接不上頭。

臉友po文秀出一張照片，他幾年前為女兒買了wii，直到坐防疫監才首次跟女兒對戰一場體感網球賽。看照片中的他，雖然他的鮪魚肚確定是回不去了，然而女兒肯定找回了爸爸。

妳的、他的、所有人的家中，一樣有回不去的遺憾，但也有仍然回得去的種種。別浪費也許僅此一次的防疫監，在四處挖掘遭到棄養的親密感、生鏽的人際互動、快斷氣的小小心願，按下重啟鍵，做為辛苦抗疫的回饋，絕對值得。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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