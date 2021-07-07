【愛傳媒葉毓蘭專欄】向各位在臺灣努力生活、對抗疫情的新住民及外籍朋友報告兩個好消息：從7月9日開始，職業工會紓困不限於具有國民身分證者，放寬至具有永久居留證也可以申請。

而這一波防疫新措施，從7月2日新北市開始接種的莫德納疫苗，也接受以居留證及健保卡申請。

在臺灣有57萬名新住民，其中有28萬9千餘人因為各種因素無法取得國民身分證，他們許多人在臺灣生兒育女、照顧長輩、就業謀生，卻成為紓困孤兒，各部會的紓困方案申請平台都僅侷限於以國民身分證申請，卻將新住民朋友拒於門外。

我在審查6月17日紓困特別預算時，提出預算案附帶決議，要勞動部、經濟部、交通部等等所有提出紓困補助的部會，都要將資格放寬到新住民朋友。

很高興看到勞動部決定從善如流，擴大「自營作業者及無一定雇主生活補貼」補助範圍，跨出第一步將持有永久居留證者納入補助對象，收入門檻也從108年未達40萬8千元放寬為108、109年未達40萬8千元，並將截止日期從7月5日放寬至8月9日。以上放寬從本週五開始上路，其餘詳情請洽勞動部進一步訊息。

雖然這只是對新住民朋友防疫紓困的一小步進展，我也將持續監督，希望其他部會也能比照勞動部，不要遺忘在臺灣的新住民朋友，能提出更為多元、實質幫助的紓困方案。

另外，許多在臺灣沒有身分證的外籍朋友，也擔心成為疫苗孤兒，我也接到許多陳情。我注意到這個問題後，與新北市政府協調聯繫，感謝新北市也於7月2日開放72歲以上的外籍長者可以持居留證申請施打疫苗，即時修改相關疫苗接種登記系統，並安排10位志工協助外籍人士。

病毒的影響是不分族群、不分地域、不分藍綠，大家共同在臺灣生活，同島一命，並沒有哪些地區的民眾害了誰、拖垮誰的問題，只有某些有心人士刻意操作所謂「認知作戰」的挑釁言論，我也將繼續督促政府，紓困、防疫措施應該盡可能廣納各個族群，大家一起撐過這段防疫的非常時期！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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