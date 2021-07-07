盧克·蕭 的邊路助攻為前鋒線帶來支援（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-4強】[丹麥@英格蘭)][07/08(四)03:00][編號526]

本屆被視為大熱門的英格蘭不負眾望來到了4強，遇上童話故事一樣際遇的丹麥。

過去的5場比賽 索斯蓋特 Gareth Southgate 在兩邊先發前鋒上有幾次的輪換，而[10]斯特林 Raheem Sterling 都是主帥的首選，而本屆歐國盃他確實地交出了好表現。雖然在國家隊斯特林一直都受到批評，不過他爭勝的心態沒有動搖，現在總算取得英格蘭球迷的認同，既有進球同時也有助攻，本場對上丹麥應該會為對手防線增添不少壓力。[3]盧克·蕭 Luke Shaw 在對上烏克蘭的比賽表現出色，在前場邊路助攻威脅力強。一記傳中球讓 [9]哈里·凱恩 Harry Kane 取得進球，在左路跟 斯特林的配合會令丹麥後防線十分忙碌。

約阿基姆·梅勒 助攻助守效率驚人（圖片來源︰達志影像）

丹麥童話不只有運氣，隊中每位球員都勤奮多出一分力為國家隊拼命，左邊衛 [5]約阿基姆·梅勒 Joakim Mæhle 正是其中一員，上一場對捷克在左路以右腳傳中，助攻[12]多爾貝爾 Kasper Dolberg 取得進球，展露出技術與智慧。丹麥的兩邊衛如增加支援予 多爾貝爾、[9]布瑞斯威特 Martin Braithwaite 及 [14]達姆斯高 Mikkel Damsgaard 三位前鋒的話，這倒有機會反制英格蘭的後防。

多爾貝爾 打進本屆歐國盃第一個進球（圖片來源︰達志影像）

兩隊左右兩邊的攻守策略會是本場比賽勝負的關鍵，如丹麥先作被動防守，陣型會縮回為5:3:2的話，英格蘭要在中路切入或遠射把握力不算太高。上一次兩軍於歐洲國家聯賽對賽是由丹麥勝出，但本場英格蘭有主場之利，多了現場主場球迷支持必會增加信心。預計英格蘭會以2球以下勝出晉身決賽。[英格蘭勝/2:0/2:1]