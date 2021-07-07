否認3+11是破口「源頭待查」！ 陳時中被要求下台回嗆：不是委員說怎樣就怎樣

台灣這波疫情爆發，許多人認為放寬機組員檢疫期淪為破口，李秉穎卻表示，專家會議曾未討論3+11。（圖／示意圖，資料照）

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎5日在節目中說出，「我們專家會議從來沒有討論3+11」，引發外界爭論。國民黨前立委孫大千今(7日)在臉書PO文指出，「李秉穎吃了誠實豆沙包，也狠狠的打臉陳時中」、「那麼，打開台灣防疫山海關的罪魁禍首，就確定是『滅台三人組』：范雲、鄭文燦和陳時中無誤」。

李秉穎5日於談話性節目《新聞面對面》中，提到「未來的疫調一定要落實，就是不可以有什麼縮短這種建議，一開始英國變種病毒進來，很明顯就是機場建議縮短所造成的」，後來主持人問「李醫師你(節目)前面特別講說，以後不要再出現那個什麼縮短隔離時間，因為顯然這波疫情，你也覺得說，是因為將機組員檢疫時間縮短至3+11類似那些，媒體上面一直報導，當初專家會議在討論時，你們是反對的，但後來被講到心軟了，類似像這樣，所以其實你一直到現在，你都覺得這一波疫情，從當時來說3+11就不應該執行？」

李秉穎則回應，「沒有，我們專家會議從來沒有討論3+11」，也沒有講到所謂心軟的事情，3+11是指揮中心自己的會議，可能是不是指揮中心，他們有很多不同會議，就不是在專家會議上討論，『我從來沒有參加過這樣的討論』，其他會議所決定的」。

對此，孫大千7日在臉書說，「陳時中一直推說沒有會議記錄，同時又暗示相關決策都經過專家會議的討論，很顯然是想拿專家會議作為墊背替死鬼，來推卸責任。民進黨更動員立法院多數優勢，封殺追查3+11決策過程的真相，若不是作賊心虛，為什麼不敢把話說清楚講明白？」

孫大千說，李秉穎的發言擺明是不想背這個黑鍋，並且強調專家會議不會同意縮短隔離時間的決策，且李在節目中也提到不能減少隔離期，英國變種很明顯就是縮短隔離期才進來的；因此孫大千認為，那麼造成台灣超過15000人染疫和將近700本土死亡病例的全民公敵，「當然是3+11的推手范雲和陳時中，以及縱放諾富特飯店混居的鄭文燦」。