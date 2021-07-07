資深藝人曹西平，日前透露外出買菜時，2顆高麗菜要價400多元，無奈表示不如買便當吃，沒想到不僅接到農民抗議電話，質疑刻意哄抬價格，還因此遭酸民盯上，嘲諷「年紀這麼大了還在刷存在感」，讓他不忍了直接嗆聲：「就是個爛貨」。

曹西平表示酸民每次嘲諷字眼，不外乎是「年紀這麼大了，還在刷存在感」、「倚老賣老，都幾歲了還穿成這樣子」、「過氣藝人，晚景淒涼」，說來說去就是那幾句話，坦言看到已經膩了，對於日前表示2顆高麗菜要價400多元，躍上媒體版面遭酸，他也反嗆：「我刷存在感，你們酸民也可以刷啊，看看有沒有人理你啊，看看人家要不要幫你報導、幫你刷存在感，你是誰啊？就是個爛貨而已」。

曹西平表示總來留嘲諷字眼的酸民，不外乎是找不到工作、家庭沒有溫暖的社會邊緣人，人生活著目的就是每天酸別人，還只能用假帳號假照片示人，怒嗆：「一群爛貨見不得人的東西，自以為很了不起，只會出張爛嘴巴，說三道四加油添醋張冠李戴，一群活在陰暗角落見不得人」，直言這些人「活的太悲哀」。

眼見曹西平動怒，網友們紛紛留言關切：「做自己沒什麼好在意，不需每個人都認同」、「現在都什麼年代了，穿衣打扮還要規定符合什麼年纪的嗎？不喜歡就不要看啊！愛看又愛酸」、「自在做自己！只有心態有問題的人才會看別人都不順眼」。