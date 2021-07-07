被動元件廠—國巨(2327)及奇力新(2456)公布6月合併營收，其中國巨6月合併營收達95.05億元，為歷年同月新高，奇力新則因廣州封城及庫存盤點，6月合併營收為14.65億元，月減6.3%。

儘管大中華廠區有海關盤點及客戶半年度庫存盤點因素，但因歐洲、美國及日本等高端市場需求持續暢旺，國巨6月合併營收為95.05億元，較上月增加3.3%，並較去年同月增加109.4%，創下107年9月以來新高，亦是歷年同月新高，累計第2季度合併營收為277.24億元，較上季增加16.8%，並較去年同期增加 105.9%；累計1到6月合併營收為514.68億元，較去年同期增加119.1%。

展望第3季，國巨表示，公司整體營運穩健且持續維持高產能利用率，以因應持續暢旺的終端市場需求；然因全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，公司將審慎樂觀應對業績及營運。

奇力新6月合併營收為14.65億元，較上月衰退6.3%，較去年同月成長17.09%，累計前6月合併營收為90.16億元，較去年同期成長 24.18%。

奇力新表示，6月營收較上月減少，主要是半年度庫存盤點及廣州廠區受疫情封城影響出貨，目前出貨已逐漸回復。

展望第3季，奇力新表示，全球疫情依然嚴峻且不確定性仍高，公司保持審慎樂觀的態度，來應對市場及疫情的變化與營運。